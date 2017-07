El PRI descarta reformas radicales a nuevo sistema de justicia

César Camacho señala que las modificaciones al sistema no están entre las prioridades de los diputados

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Las reformas que impulsa el gobierno del estado y acaldes metropolitanos, al nuevo sistema de justicia penal, no están entre las prioridades de la Cámara de Diputados. El coordinador de la fracción del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz afirmó que, a reserva de conocer a detalle los planteamientos hechos por las autoridades locales, no se tiene considerada reforma radical al modelo.



El legislador priista argumentó que la principal demanda del nuevo sistema es mayor capacitación a los policías, peritos, ministerios públicos y a todos los que integran la "compleja red de operadores" del sistema. Subrayó que los estados deben seguir invirtiendo en la capitación, pues hasta el momento no ha sido suficiente. Camacho Quiroz precisó que no habría grandes modificaciones más haya de cambios en puntos específicos como a figura del arraigo.



"Yo no advierto una reforma radical al sistema de justicia penal lo que puede haber son reformas a instituciones que en la práctica se han demostrado que no están dando los resultados que se esperaría. Cualquier sistema requiere ajustes y la única manera de advertir donde están esa necesidad de ajustes es echando andar el sistema", señaló el legislador federal.



El pasado mes de abril el gobernador y alcaldes metropolitanos anunciaron que promoverían a nivel federal, modificaciones a los artículos 132, 167 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al Artículo 19 de la Constitución. Se platearon temas como que la resolución del juez de control se considere como apelable.



También se dijo buscarían una reforma al artículo 132 del código para incluir como una obligación a cargo del policía trasladarse inmediatamente al lugar de los hechos después de haber recibido el reporte de la probable comisión de un hecho delictivo.



Minimiza atraso en anticorrupción



Para el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, el Sistema Nacional Anticorrupción no está en riesgo, aunque haya entrado en vigor sin el nombramiento de fiscales y magistrados, ni presupuesto. El legislador dijo ha sido complejo llegar a los acuerdos para sacar adelante los temas pendientes. Planteó que para existan consensos se requiere sesiones mutuas, de todas las partes, o de lo contrario el asunto seguirá entrampado.



Camacho pide juicio justo para Duarte



El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte merece un juicio justo y una investigación exhaustiva, señaló el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz. Cuestionado sobre si le "tiene fe" al trabajo que en el caso realiza la Procuraduría General de la República, el priista dijo que confía en su desempeño. El ex presidente nacional del PRI argumentó que no se trata de una venganza pública contra Duarte, sino una aplicación justicia de la ley.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS