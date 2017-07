Peña Nieto descarta nuevos cambios en gabinete

Indica que no lo considera en este momento, pero que no significa que en alguna situación haga un ajuste

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (20/JUL/2017).- Tras inaugurar oficialmente el nuevo estadio de futbol profesional "Nemesio Díez", el Presidente Enrique Peña Nieto descartó, por el momento, cambios en el gabinete presidencial.

A pregunta expresa sobre si contempla cambios en el gabinete en esta etapa de su administración, respondió:

"No tengo... ni para decir sí, ni para decir no, siempre creo que es una atribución del Presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar un área, pero no es este el momento para decir, no lo tengo en este momento considerado, lo que no significa que en algún momento eventualmente haga un ajuste", dijo.

En entrevista, también se le preguntó sobre si los cambios podrían ser después de la XII Asamblea Nacional del PRI, a lo que respondió que espera participar.

¿Los priistas dicen no al dedazo?, se le comentó. "Los priistas dicen vamos a ganar", atajó.

En el césped de "La Bombonera", en el marco de su cumpleaños 51, Peña Nieto dijo que cerrará fuerte el último tramo de su gobierno a fin de consolidar los temas trabajados en casi cinco años al tiempo de hacer esfuerzos para que se conozcan mejor los avances y logros alcanzados.

"Hoy en mi cumpleaños refrendo mi compromiso que tengo como Presidente de la República de servir a México con absoluta entrega", indicó el Jefe del Ejecutivo.

Indicó que en el último año de gobierno le pide a la vida poder concretar los proyectos; destacó los avances en materia educativa ya hay logros concretos con escuelas nuevas, de tiempo completo, planteles renovados y un gran compromiso de los maestros.

Agregó que en telecomunicaciones hay una mayor competencia, las tarifas y precios de acceso a internet y telefonía celular han bajado considerablemente y se cuenta con una mejor infraestructura en todo el país, ampliando la capacidad de puertos al tiempo de duplicar la red de gasoductos en beneficio de apuntalar la industria y con ellos crear empleos.

"Satisfecho yo creo de que mucho de lo que nos hemos trazado está avanzando, hay una reforma energética que hoy está justamente dando frutos después de que nuestra plataforma de producción se cayó, el abrirnos y romper con este paradigma siendo prácticamente ya el único país en el mundo, y Corea del Norte, que éramos los únicos que estamos cerrados en el sector energético, nos hemos abierto, vamos a tener en muy poco tiempo pues una gran competencia en oferta de gasolinas, de combustibles, de distintas marcas, a distintos precios, va a ir cambiando el rostro del país y lo estamos viviendo ya.

"Que cómo me siento, pues me siento satisfecho, qué le pido (a la vida) pues la energía, la vitalidad y sobretodo que la diosa fortuna nos acompañe para que todo lo que nos hemos propuesto se materialice", indicó.