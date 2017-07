Legisladores se culpan por incumplir en Sistema Anticorrupción

Responsabilizan al PRI y al PAN de anteponer intereses político-electorales y de no buscar consensos para aprobar nombramientos

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUL/2017).- Diputados y Senadores intercambiaron culpas por no haber aprobado en tiempo y forma los nombramientos del Fiscal y Magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que este miércoles entró de lleno en funciones, pero de manera incompleta.

En un debate pactado, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores del PRD, PT y Morena responsabilizaron al PRI y al PAN de anteponer intereses políticos-electorales en lugar de buscar los consensos para aprobar los nombramientos pendientes.

Al fijar la posición de su partido, el senador Enrique Burgos (PRI) reconoció que es responsabilidad de los 128 senadores de todos los partidos el no haber alcanzado los acuerdos para completar el SNA.

"Pero falta mucho que trabajar y no podemos permitir que otras fuerzas políticas utilicen esta reforma en sus agendas como fines particulares, este no es un asunto de cuotas", dijo.

La coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, lamentó que en el Senado el PRI y el PAN no pudieron ponerse de acuerdo en quien será el fiscal y los magistrados anticorrupción.

Por lo que hizo un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto tome las riendas del país y "limpie la casa para que entregue y entregue bien".

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que hoy debería ser un día histórico por avanzar en combatir la peor lacra que es la corrupción, pero resulta que la noticia es preocupación, porque llegamos con un Sistema incompleto.

"Hagamos echo de lo que la gente de la sociedad civil está reclamando, no ocultemos al hecho, hay que entrar con urgencia para que todo lo que falta y lo hagamos pronto, se requiere voluntad política para ver quién debe ser el fiscal, y se debe en cancelar el pase automático de procurador a fiscal, dotar de autonomía al fiscal anticorrupción".

El vicecoordinador político del PT, senador Miguel Barbos,a coincidió en que no hay nada que festejar porque sin fiscal anticorrupción no pueden entrar en vigor los nuevos delitos en materia y sin magistrados no hay quien imponga las faltas administrativas graves.

La senadora Diva Gastélum (PRI) señaló que basta de endosar todo al revolucionario Institucional y recordó que las reformas al SNA fue donde hubo una participación más activa de lo sociedad civil y de los empresarios.

"Qué la corrupción es lo que más nos pide la sociedad que paremos, si lo es, pero hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, no, yo no he visto que ningún grupo de aquí no tenga una salpicada en el tema de corrupción. Hice una listita y nomas encontré a gobernadores del PRI procesados. Era la apuesta del Presidente Enrique Peña Nieto ya empezó por su casa y queremos ver limpias las otras casas.

"Qué si el proceso acá, que si allá, miren por eso la sociedad nos repudia y porque somos muy quedadores de bien con discursos a modo… hoy en lugar de decir que nos vamos a poner de acuerdo los 128, es bien a gusto decir que es el PRI, yo les dijo que no somos mayoría, ¿porque no nos ponemos de acuerdo?, porque nos encantan las cuotas, a quien le va a tocar el fiscal y los 18, ¡Digan la verdad! Eso también es corrupción, mentir en aras de 2018 también es corrupción", reclamó.