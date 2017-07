Ex vocero de Duarte acude a Fiscalía; no lo atienden por vacaciones

Dice que su decisión es para dar muestras que tiene disposición de aportar pruebas de descargo en el marco de la ley

XALAPA, VERACRUZ (19/JUL/2017).- El ex coordinador de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos, se presentó ante la Fiscalía General de Veracruz, para conocer las carpetas de investigación en su contra por las cuales se solicitó su desafuero como diputado federal; sin embargo, se le informó que los fiscales de dicho organismo se encuentran de vacaciones.

El legislador priista se presentó esta mañana en las oficinas centrales de la Fiscalía para conocer las investigaciones ministeriales y presentar pruebas de descargo, pues –dijo- conoció por los medios de comunicación que se solicitó su desafuero.

"He acudido el día de hoy a la Fiscalía General del Estado, en particular a la Fiscalía de Servidores Públicos toda vez que a través de los medios de comunicación me he enterado que existirían algunas carpetas de investigación sobre mi gestión como Coordinador de Comunicación Social y quiero conocerlas o aportar pruebas de descargo", explicó.

Sin embargo, las secretarias le informaron que los integrantes de la Fiscalía Especializada en Atención a Servidores Públicos se encuentran de vacaciones y regresarán hasta el próximo 7 de agosto, por lo que no pudo presentar sus pruebas.

El también ex alcalde de Tuxpan, dijo que su decisión de presentarse ante la Fiscalía es para dar muestras que tiene disposición de aportar pruebas de descargo en el marco de la ley.

"He sido informado por las secretarias, que los señores Fiscales encargados de este caso se encuentran de vacaciones y regresarán hasta el 7 de agosto y quiero dejar constancia que he estado aquí y que tengo toda la disposición por si hay alguna imputación aportar las pruebas de descargo correspondiente en el marco de la ley".

Fue el pasado 13 de julio cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante la Secretaría General del Congreso de la Unión la solicitud de juicio de procedencia (desafuero), en contra del ex Coordinador de Comunicación Social, por la presumible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

La Fiscalía General del Estado solicitó de manera formal la declaración de procedencia de la acción penal luego de que detectó y se allegó –dijo el organismo- de los indicios de prueba suficientes para comprobar conductas irregulares cometidas de forma reiterada en el ejercicio en el cual Alberto Silva se desempeñó en el gobierno del estado.

La fiscalía detalló que se le acusa de presuntamente ordenar pagos a medios de comunicación y no reportar los gastos ante el Congreso del Estado, del orden de mil 459 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2014 y por 108 millones 00 en 2016.