Apoyaría a Margarita si gana elección interna: Moreno Valle

El aspirante a la candidatura presidencial afirma que nunca ha perdido una elección interna ni constitucional

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUL/2017).- El aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, aseguró que estaría dispuesto a apoyar a Margarita Zavala rumbo al 2018, sólo si le gana en la elección interna.

"Nunca he perdido una elección ni interna ni constitucional. Si me gana, sí (estaría dispuesto a apoyarla", pero "yo quiero ver que me gane primero (Margarita Zavala)", afirmó.

Previo a iniciar una reunión para explicar el tema del frente democrático nacional, ante al menos dos mil panistas en un conocido salón de la delegación Miguel Hidalgo, el también presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, dijo a medios de comunicación que está listo para enfrentar el proceso interno para la candidatura presidencial.

El ex gobernador de Puebla llamó al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a que se defina si va a participar como dirigente partidista o como aspirante en las negociaciones del frente democrático nacional.

"Desde mi perspectiva también sería importante que él (Ricardo Anaya) pronto tome una definición sobre si va a participar como aspirante o si va a mantenerse como dirigente, particularmente en las negociaciones del frente será importante esa definición", expuso.

Asimismo, reiteró que presionarán a Anaya para que los spots se den a los aspirantes, "algo que se platicó en la permanente y sin embargo no se ha llevado a cabo".