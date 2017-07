Autodeterminación limitada

La autonomía de las comunidades indígenas están restringida a lo dispuesto en la Constitución

"Al dar derechos a otros, nos damos derechos a nosotros mismos". John F. Kennedy

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- Mucho se habla del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, pero poco se habla sobre las limitaciones que la legislación mexicana impone a este derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y otorga a estos pueblos y comunidades la libertad de decidir su forma interna de organización y sistemas normativos, pero siempre limitándolos dentro del marco constitucional y a su vez delega a las entidades federativas la facultad de reconocer a dichos pueblos y comunidades que se encuentren asentados dentro de su territorio.

La legislación mexicana en un intento de otorgar este derecho de las comunidades y pueblos indígenas y a su vez mantener la unidad nacional y cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos ha limitado su derecho a la libre determinación al marco de las leyes federales y estatales. Con esta limitación el Estado asegura la protección de sus Derechos Humanos pero invade su autonomía al sujetarlos a la jurisdicción de las entidades federativas y municipios donde se encuentren asentados.

Es de suma importancia asegurar la protección de los Derechos Humanos, así como el acceso de estas comunidades y pueblos a la participación y representación política, pero a su vez es necesario asegurar el respeto hacia sus comunidades, cultura, religión, territorios, usos y costumbres. No se trata de discriminación positiva, se trata de un respeto total hacia estos pueblos que han estado aquí desde antes de que se creara el estado mexicano.

Ana Lourdes Cajal Ramos

ECOS DEL DEBATE

“La sociedad mexicana y la apropiación de nuevas culturas”

“En un entorno de violencia y desigualdad, es imprescindible que el Estado y la sociedad civil organizada trabajen en conjunto para ofrecer alternativas culturales a nuestros grupos más vulnerables. La inclusión social en México es un tema transversal que no sólo puede abordarse desde al ámbito económico y político; es necesario que como ciudadanos y actores políticos nos hagamos conscientes de la diversidad cultural que nos constituye, usando este factor para construirnos como una sociedad más inclusiva de todos sus sectores.”

Estefanía Rodríguez Ruelas, participante Mar Adentro

“Llevar puestas las tradiciones más folclóricas está de moda, y con ello, se dibuja una línea borrosa entre apropiación y apreciación cultural. ¿Hasta qué punto es justificable adoptar aquello que identifica a un grupo social? Para muchos es malinchista, para otros está bien mientras sea para mejorar. El fin es no dejar que una historia y un estilo de vida queden reducidos a un aspecto estético, sino que exista un intercambio cultural respetuoso y el enriquecimiento mutuo.”

Daniela Tapia Palomares

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Combinar el presente con nuestras raíces, en el arte de la poesía

“Soy bilingüe y me asumo como tal” es una declaración segura que nos da la escritora Natalia Toledo al hablar de “El dorso del cangrejo” un libro de poesía escrito en español y zapoteco.

En México nos dejamos llevar por la idea de que el bilingüismo es saber inglés, francés, italiano o demás idiomas extranjeros, además del español, pero hay un gran número de lenguas que podemos aportar desde nuestras comunidades rurales, de las cuales podemos sentir el orgullo que Natalia demuestra al hablar y escribir en zapoteco, la lengua de las nubes.

“Soy una mujer comprometida con algunas causas sociales y también con querer compartir la lengua originaria, la lengua de mis abuelas y mis abuelos, con el mundo o con los que se puedan”.

Así se describe inicialmente la autora, compartiendo su experiencia al combinar sus dos idiomas con un libro de poesía, mismo que descubre mucho de lo que ella es y lo que ha vivido en su camino.

“Desde niña me gustó muchísimo el pensamiento que había en los libros, lo que escribían los otros, empecé a leer desde muy chica, creo que las lecturas y cierta soledad hicieron que yo cayera en un abismo personal, y ahí indagar en situaciones muy particulares, como partir de Juchitán a los 8 años, me marcó tanto que decidí, sin decidirlo, poner lo que yo extrañaba, como recrear mi mundo sobre el papel.

Conforme pasaron los años me fui haciendo más consiente de este ejercicio y seguí leyendo todo el tiempo, era algo que disfrutaba mucho, es una cosa muy rara, cuando te toma la poesía por la yugular, ya no te suelta”.

Natalia confirma que el lugar donde nació es una fuente de inspiración, hablar de esa comunidad es hacer referencia a más cosas que el espacio geográfico, es dar alusión a una cultura, mitos y tradiciones que le enorgullecen y busca compartir siempre en sus trabajos, asegurando que los dos mundos a los que pertenece, hacen mucho más rica su vida.

Combinar la tarea de escribir poesía en ambos idiomas, es un trabajo arduo y al que se le dedica mucho tiempo, aun así la autora dice nunca haber tenido prisa por nada, ya que el libro fue tomando forma poco a poco.

“No sé si se note eso, pero yo siempre he pensado que la poesía no tiene prisa, existe, está en todas partes, por eso no tiene prisa de salir a ningún lado, está aquí. La poesía fue como una cobija, un lugar seguro, cálido, como si se volviera mis padres; me dio ese sitio donde yo podía guardarme y mostrarme al mismo tiempo”.

Una de las anotaciones más interesantes al pasar de un idioma a otro y tratar de descubrir la técnica de la escritora, es la forma en que Natalia se sumerge en las palabras del zapoteco, buscando en lo más profundo de ellas.

“Algo que hago mucho es irme a los mitos, me alimento de la raíz de las palabras en zapoteco, creo que eso es un regalo para mí de la poesía, metiéndome en su estudio y que de pronto la misma palabra me diga su etimología, porque en español hay libros y libros de eso, pero en zapoteco no hay ninguno, es como mi propio interés y curiosidad, la belleza, si tiene algo de bello lo que escribo ahí está, eso de buscar el origen y la esencia de las palabras”

Mensaje para los jóvenes “Súmate a Mar Adentro”

Los jóvenes y no jóvenes de este país, estamos en un momento crucial, debemos hacernos más fuertes con estas agresiones que vienen de fuera. Qué bonito ser joven, con toda esa energía, ese empuje, creer en sí mismo es bien importante y levantarse todos los días haciendo y tratando de hacer lo mejor para el futuro.

Entonces les digo que se tomen un respiro y vean lo que quieren ser, porque no hay nada más triste que ver gente ejerciendo un oficio que no quiso, también que aprendan todo lo que puedan sin ningún tabú. En este mundo no te puedes permitir un solo oficio, debemos aprender a hacer muchas cosas y claro, elegir lo que nos gusta hacer.

PERFIL

Natalia Toledo

Nació en Juchitán, Oaxaca, en 1967. Estudió en la Escuela General de Escritores Mexicanos. Ha obtenido diversos premios como el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas 2004 y, y desde 2008 es miembro del Sistema Nacional de Creadores.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

“Paquitas” y “Paquitos”

Acercando a los niños a las lenguas indígenas

Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) crearon robots inteligentes que ayudan a los niños en su aprendizaje de idiomas nativos de las comunidades indígenas. Estas muñecas hablan distintos idiomas, entre ellos náhuatl, wixárika, totonaco y purépecha, portando además sus trajes típicos para identificar visualmente la lengua hablada.

Al no encontrar un prototipo que se acerque a la apariencia de los niños mexicanos, los investigadores recurrieron a una artesana poblana que diseñó tanto la muñeca como sus vestimentas. Estos juguetes están enfocados a niños entre 2 y 4 años, con juegos interactivos donde el niño presiona distintas partes del cuerpo y la muñeca la describe en el respectivo idioma, en otro nivel, es el juguete quien le indica al niño cual parte del cuerpo mover.

Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en México se hablan 68 lenguas originarias, colocándose como uno de los países con mayor riqueza lingüística del mundo. El proyecto, denominado “Desarrollo de tangibles educativos y robots pedagógicos para el aprendizaje y revalorización de lenguas indígenas mexicanas”, está en fase de evaluación y pruebas, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

10 NOTAS POSITIVAS

1. Alumnos y docentes de UVM Campus Tuxtla desarrollan estufa para hogares de escasos recursos.

2. El ‘Guanajuato International Film Festival’, celebra su 20 aniversario.

3. Estudiantes del IPN crean nieve de Jamaica que previene el envejecimiento.

4. 10 estudiantes de la Universidad de Guadalajara vivirán experiencia en la NASA.

5. Estudiantes del IPN desarrollan la enseñanza del sistema braille por computadora.

6. Bachilleres de Michoacán y Sonora van a Tailandia a la 49 Olimpiada Internacional de Química.

7. Alumnos del TecNM ganan nueve medallas de oro en el Robochallenge México 2017.

8. El Hay Festival Querétaro 2017 se celebrará del 7 al 10 de septiembre.

9. Gustavo García Salazar, de siete años, representará a México en mundial de matemáticas.

10. Coldplay lanza ‘Aliens’, una canción en apoyo a inmigrantes y refugiados.

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer…

El dorso del cangrejo” por Natalia Toledo, poemario conformado por los sueños, los mitos, las leyendas y la tradición cultural del pueblo zapoteco.

Para conocer…

El Pueblo Wixárica de Xapawiyemeta, Isla de los Alacranes, fue declarada Patrimonio Cultural Material del Estado de Jalisco y Patrimonio Sagrado.

Para saber…

El 09 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.