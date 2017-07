El INE sanciona gastos en monederos rosas en Coahuila

Representantes del PRI y PVEM aseguraron que no hubo dinero entregado en los monederos; se les multará con 918 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2017).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que fue irregular el gasto realizado por la Coalición Por un Coahuila Seguro que integraron PRI, PVEM y Panal en monederos, por lo que resolvió imponer a esos partidos una multa por 918 mil pesos.

El asunto dividió al INE, pues por una mayoría de seis consejeros se determinó que el gasto realizado en las tarjetas "Mi monedero", "Mi monedero Rosa" y "Mi tarjeta de inscripción" distribuidos en la entidad no tuvo un fin partidista, de ahí que se impuso una multa del 100 % el monto invertido.

Dado que se requirieron datos de las personas que recibieron las tarjetas –que se comprobó que no tenían chip- se dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que investigue y se notificó al Organismo Público Local de Coahuila para que resuelva si con los monederos se concretó un ofrecimiento de dádivas,

En la discusión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que los monederos no son sólo propaganda, sino que se hicieron ofrecimientos de programas sociales.

"No se dijo vota por o me comprometo a" sino que se recabaron datos, se generó un padrón, hubo "un compromiso personalizado, específico (de) te voy a dar tal cosa", sería una promesa de dádiva y en consecuencia un gasto no partidista, expuso al establecer que el INE está obligado a generar certeza rumbo al 2018.

Con esa postura coincidieron los consejeros Benito Nacif, Pamela San Martín, Jaime Rivera, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.

Nacif abundó "no estamos nada más ante el reparto de unas tarjetas que prometen beneficios sino un esquema que contempla levantamiento de un registro mediante formatos en los que se entregan datos personales para que se conviertan en beneficiarios de estas tarjetas".

En contraparte, los consejeros Beatriz Zavala, Adriana Zavala, Dania Ravel, Enrique Andrade y Marco Antonio Baños, valoraron que al INE corresponde verificar si hubo o no entrega de dinero y no la hubo, pues los "monederos" fueron tarjetas de cartón y no se entregó dinero a cambio.

"Nos corresponde el gasto en materia de fiscalización, está reportado en el Sistema Integral de Fiscalización y no hay entrega de dinero…No estaban entregando ni beneficio social ni un dinero es una estrategia de campaña, a lo mejor es prohibida pero no nos corresponde manifestarnos" pues eso es facultad del OPL, expuso Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Es –abundó Andrade- una tarjeta de cartón, de propaganda, "para mí no es una estrategia de campaña puede no gustarnos y ser criticable pero es una estrategia de campaña".

Pelean partidos

En su defensa, los representantes del PRI y PVEM aseguraron que no hubo dinero entregado, se trató sólo de monederos de propaganda, y si se recabaron datos de los ciudadanos, eso no implica que vayan a recibir nada ni siquiera el programa social.

"Su realización es incierta, aun cuando ganara el candidato, depende de muchas cosas que un programa pudiera ser implementado, entre otros temas por los recursos. Y que sea destinado a ciertas gentes es incierto porque al no existir el programa tampoco hay reglas de operación para funcionar"

El representante del PAN, Francisco Gárate, y el consejero del Poder Legislativo y diputado panista Jorge López Martín, advirtieron que los monederos rompen la equidad en la contienda pues se da un "mercado de ofrecimientos, de dádivas mediante programas sociales".

El legislador panista aseveró que ese es un modus operandi, "las tarjetas se entregaron no sólo haciendo promesa y compromiso, sino que (el candidato Miguel Riquelme) fue presidente municipal de Torreón y no llamaba a entregar dádivas, sino que (estaba) infundiendo miedo de que a las personas en pobreza se les iba retirar el apoyo en alimentos y medicamentos y programas sociales".