Las detenciones arbitrarias empañan el sistema de justicia penal: AI

Amnistía Internacional señala que con los arrestos se finge combatir al crimen

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2017).- El nuevo sistema de justicia penal es empañado por las detenciones arbitrarias cometidas por policías estatales y federales, concluyó Amnistía Internacional (AI).

Durante la presentación del informe Falsas Sospechas: Detenciones arbitrarias por la Policía en México, la ONG indicó que las policías incurren en esta conducta para “fingir” que están combatiendo la delincuencia.

“La Policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada más que poner a todas las personas del país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos”, señaló.

El investigador de la ONG en México, Carlos Zazueta, manifestó en conferencia de prensa, su preocupación sobre las críticas negativas por parte de autoridades al nuevo sistema de justicia penal al afirmar que con este modelo se permite la salida de delincuentes.

“En realidad lo que se tiene que hacer es analizar cada caso en particular y lo que no dicen las autoridades es que antes de que alguien salga de prisión hay audiencias en las que los fiscales deben demostrar con pruebas y fundamentos que una persona debe seguir en prisión”, expuso, y añadió que “no se puede simplemente renunciar a un proceso legal que garantizaría justicia porque las autoridades no pueden o no quieren hacer su trabajo”.

El informe se compone, además de testimonios de víctimas de detenciones arbitrarias, de entrevistas realizadas a integrantes del Poder Judicial y de distintos tribunales locales, quienes según Zazueta no se sorprendieron de los recurrentes casos que existen.