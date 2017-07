Habían advertido del hundimiento en Paso Express de Cuernavaca

Se publicaron fotografías en redes sociales y se avisó a la SCT Morelos la necesidad de repararlo

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2017).- Un usuario de redes sociales ya había advertido de la posibilidad de un hundimiento en la carretera México-Cuernavaca en una publicación realizada el 8 de julio en Facebook.

El internauta identificado como Irving Manzo compartió un video y tres fotografías donde se observa que el agua de las recientes lluvias estaba minando el llamado Paso Express de Cuernavaca.

"El agua busca su cauce pero parece que los ingenieros que hicieron esto no saben que contra la naturaleza no se puede, ojalá no haya vidas que lamentar por la negligencia", escribió cuatro días antes de la aparición del socavón que provocó dos muertes.

Igualmente circula en redes sociales el oficio que la Ayudantía Municipal del poblado de Chipitlán en Cuernavaca envió a la SCT Morelos para solicitar ayuda en la reparación del paso.

El documento advierte que debido a las lluvias y el “mal trabajo realizado” en el tramo entre el Conalep y la Privada Camelina, el muro levantado “está a punto de colapsarse”, pues la tubería obsoleta no se sustituyó.

Además recalca que el caudal de agua que baja de la Barranca Santo Cristo, que por mala planeación corre por debajo del Paso Express, ha provacado inundaciones a todos los vecinos.

El oficio lo firmó el ayudante municipal Mario Meneses y fue recibido por la dependencia estatal el 3 de julio.