Difunden fotos de Fernando Yunes con líder de Zetas

El actual alcalde electo de Veracruz aceptó haber estado en la reunión, sin embargo aclara que no la organizó

XALAPA, VERACRUZ (12/JUL/2017).- Un par de fotografías fueron difundidas en Veracruz en las que se puede ver al entonces senador panista Fernando Yunes Márquez -hijo del actual gobernador Miguel Ángel Yunes- conviviendo con Hernán Martínez Zavala, identificado por la Fiscalía local y la Procuraduría General de la República como "El Comandante H", quien sería líder de los Zetas en la zona sur del estado, capturado recientemente.

Yunes Márquez, actual alcalde electo de Veracruz, aceptó haber estado en la reunión captada en la imagen, organizada el 13 de agosto del año pasado en un salón de la Quinta Cañaveral, en el municipio de Cosoleacaque. Sin embargo, negó haberla organizado él.

Yunes Márquez también dijo que no conocía al presunto líder criminal, a quienes las autoridades acusan, entre otras cosas, de ordenar el asesinato de una familia (incluidos cuatro niños) el pasado 24 de junio en el puerto de Coatzacoalcos, en el sur del estado.

En las imágenes puede verse a Martínez Zavala, quien se presentaba como un empresario de ese puerto en una mesa y frente a él, al hijo del actual gobernador dando un discurso.

Medios locales, como los sitios de noticias Versiones y Al Calor Político, difundieron las imágenes y explicaron que durante la campaña a gobernador, el supuesto empresario organizó una comida en honor del candidato a gobernador y a la postre ganador de la contienda por la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares.

Martínez Zavala, "El Comandante H", fue detenido el pasado 30 de junio en Tabasco.

"Asistí el 13 de agosto del 2016 a una comida a la que me invitaron en Cosoleacaque, a la cual no convoqué ni conocía a la mayoría de las personas, sólo a los regidores que estaban ahí", dijo el alcalde electo de Veracruz.

En entrevista con El Universal, negó que sea grave que haya estado conviviendo con un presunto líder delincuencial, pues dijo que en la comida había entre 800 y mil personas, de las cuales al 90 por ciento no las conocía y subrayó que la comida sólo tenía como objetivo convivir con la gente del lugar. "Yo fui invitado a una comida, donde yo no conocía al 90 por ciento de las personas que estaban ahí (...) No, no me parece grave porque yo no convoqué a esa reunión ni tenía la menor idea de quiénes estaban ahí", señaló.

Se buscó al gobernador y a la Fiscalía pero no se tuvo respuesta.