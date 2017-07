Difunden audio de presunto envío de dinero de Javier Duarte al PRI

En el material se escucha al ex gobernador y a Tarek Abdalá hablar sobre el envío de mil MDP

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- En una nueva grabación que circula en redes sociales se escucha al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte “regañar” a su entonces tesorero, Tarek Abdalá Saad por el retraso en el envío de mil millones de pesos al PRI nacional.

En el audio se escucha cómo el ex gobernador pide explicaciones al actual diputado federal del por qué no llegó el dinero “en cajas de huevo” al Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor, ya que éstos no han recibido nada.

Tarek se compromete a verificar qué ocurrió con el envío y dice se encargará de “que lleguen los mil íntegros”.

En el material se escucha a un Duarte molesto: “Puedo entender que se tarde pero que no me digan que no llegó. Que sí salieron de aquí las cajas de huevo porque si no me van a querer hacer de chivo los tamales”.

Según Sin Embargo, la llamada habría ocurrido en 2012, cuando Enrique Peña Nieto buscaba la Presidencia. En esta época, César Camacho Quiroz era el líder del partido.

Mientras tanto, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, aclaró que los audios no tienen validez como pruebas, sin embargo, se abrieron carpetas de investigación sobre el tema, según afirmó Proceso.

Actualmente Duarte se encuentra detenido en la cárcel Matamoros en Guatemala, a la espera de su extradición a México donde es acusado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.