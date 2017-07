Vende galletas para pagar trasplante de riñón a su hijo

Martha Isabel Aguirre López es la madre del niño y necesita reunir 150 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (09/JUL/2017).- Vendiendo galletas y buscando el apoyo de donantes, Martha Isabel necesita reunir 150 mil pesos para el trasplante de uno de los riñones de su hijo Juliancito, quien tiene insuficiencia renal crónica.

Julián Israel, de nueve años de edad, prácticamente vive y estudia en el Hospital del Niño de Pachuca, al que acude cada tercer día a hemodiálisis. Ahí cursa en el aula "Sigamos aprendiendo", el cuarto año de primaria.

Con insuficiencia renal crónica el pronóstico para Juliancito, era de que no podría caminar e incluso no hablaría; sin embargo, el menor corre y juega como cualquier otro niño, sólo que se agota con facilidad, señala Martha Isabel Aguirre López, madre del menor. Hasta hace poco Martha, como madre soltera, trabajaba para mantener a su hijo, pero al dejar de funcionar el catéter de diálisis peritoneal, su peritoneo ya no depuraba toxinas y se hinchaba, fue que Julián necesitó dializarse cada tercer día, "y en el trabajo dejaron de darme permisos para faltar y estar con mi hijo en el hospital", relató la madre del pequeño.

Juliancito necesita un trasplante de riñón "y yo soy compatible", pero los médicos que han atendido al niño desde bebé, a los que "tenemos confianza, realizarían el trasplante en el hospital Intermédica de Pachuca, donde tengo que reunir 152 mil pesos, aún con el apoyo de fundaciones como ´Creando Esperanzas’ o del Club Rotario me faltan cerca de 52 mil pesos".

Por eso ahora vende galletas y convoca a donadores a aportar recursos a la cuenta de Banco Azteca 86331320986454 con Clabe interbancaria 127290013209864549, mientras Juliancito ilumina dibujos que vende a otros niños para ayudar a su madre a reunir el dinero para el trasplante.

Julián cumple años el 17 de octubre, que mejor regalo que su riñón, "no me importa el riesgo para mí de perder un riñón, a mí me importa que a él le sirva y no tenga contratiempos", señaló Martha en entrevista con El Universal.