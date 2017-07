La Fepade se abstiene de investigar al padre Solalinde

El PRD asegura que el padre violó la veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO (09/JUL/2017).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, informó que no investigará al padre Alejandro Solalinde, por la queja que presentó el PRD por supuestamente haber violado la veda electoral.

Por medio de su cuenta de Twitter, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo informó que en la Fiscalía que dirige se determinó abstenerse de investigar la denuncia contra del padre Solalinde.

‘En la #FEPADE Hemos determinado la abstención de investigar en la denuncia vs el @padresolalinde. No es delito al no ser en acto de culto’.

El PRD presentó un par de denuncias contra el religioso y en contra del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, por presuntamente haber violado la veda electoral en los pasados comicios.

Previo a la jornada electoral del pasado 4 de junio, el padre Solalinde tuiteó:

"Mexiquenses, que no los sorprendan, no he dado apoyo a Juan Zepeda, ni al PRD, ni al PAN y mucho menos al PRI. La única oposición es Morena".