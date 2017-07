‘Mi papá siempre me habló de México y del amor a la patria’: Zavala

Al cerrar su campaña ‘Yo con México’, Margarita dijo que esta gira la dedica su padre

CIUDAD DE MÉXICO (09/JUL/2017).- ‘Mi papá fue un hombre de fe como yo, mi papá siempre me habló de México y del amor a la patria, me enseñó a buscar la justicia, mi papá me vio entrar al PAN, y a sus 85 años estaba cerca de mí y muy orgulloso de que siguiera luchando, esta gira se la dedico a él’, dijo Margarita Zavala al cerrar su campaña Yo con México.

‘Para él y para todos aquellos que luchan con esperanza está dedicada la gira que hoy terminamos’, expresó.

En el World Trade Center y acompañada del ex presidente Felipe Calderón, la panista dijo que le hubiese gustado que su padre Diego Zavala Pérez, estuviera con ella en este cierre, cuando sea la candidata y después Presidenta de México.

A cuatro horas de la muerte de su padre, advirtió que no descansará en sus aspiraciones presidenciales, y que por ello en un año habrá de dar un golpe de timón en el país.

‘Hoy es un día doblemente difícil para mí. El mensaje que les había preparado para este momento, permítanme dárselo para después, en otras circunstancias, lo daré más adelante. También quiero recordar a mi amiga y diputada Mayra Enriquez, para ella también muchas gracias, una guerrera y comprometida panista’, agregó.

La ex primera dama sostuvo que por la memoria de su padre que la fortalece, es que trabajará sin descanso para tener el México que merecen todos.

‘Seguiré trabajando sin descanso porque amo a México y porque vamos a llevar al país al mejor futuro, así que hoy más que nunca digo: Yo con México’, aseveró.

En breve entrevista, Calderón Hinojosa, calificó al señor digo Zavala, como íntegro, congruente, honesto, que como litigante, maestro y legislador práctico la justicia.

‘Has sido un ejemplo muy valioso para Margarita, y estoy seguro la va alentar como ya la alienta ahora’, refirió.

Diego Zavala Pérez falleció la mañana de este domingo a las 8:00 horas, a causa de un infarto, a sus 85 años, en la Ciudad de México. Le sobrevive su esposa Mercedes Gómez del Campo y sus siete hijos, entre ellos Margarita y Juan Ignacio.