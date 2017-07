Narro externa que ‘no son los tiempos’ de pensar en una candidatura

En una entrevista afirma que no se ha planteado la posibilidad de ser candidato en 2018

SANTIAGO, CHILE (08/JUL/2017).- El secretario mexicano de Salud, José Narro Robles, aseveró que "todavía no son los tiempos" de una eventual candidatura a la Presidencia de México en 2018, durante una entrevista difundida hoy por la Radio Universidad de Santiago.

Al ser consultado por la periodista Gabriela Martínez, del programa Foro Universitario, sobre una eventual candidatura, Narro subrayó: "yo no me he planteado todavía la pregunta, entonces me cuesta mucho pasar de mi respuesta a la respuesta que usted me pide".

"Todavía no son los tiempos, se acercan, eso es verdad, ya estamos relativamente cerca, pero yo no me he, honestamente, planteado si debo hacer, si no debo participar, si tengo que (participar) o si no es el caso", enfatizó el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Puntualizó que "cuando cambie de empleo voy a venir, me va a entrevistar, y le responderé esas preguntas (sobre su eventual candidatura). Donde yo esté, porque espero estar, ser, seguir siendo, seguir viviendo, donde yo esté voy a venir a Chile, a esta Universidad (de Santiago), y daré cuenta de lo que pasó".

Luego se le consultó qué le gustaría hacer por su país, independientemente de una eventual candidatura, ante lo cual Narro respondió que desea "hacer lo que hago. Todos los días me levanto con la convicción de trabajar por México".

"Lo he hecho en todos los sitios donde he estado. Cuando estaba en la universidad lo hacía por la universidad, pero pensando en mi país. Cuando ampliamos la cobertura de la universidad, en cerca de 45 mil estudiantes nuevos en mis dos periodos rectorales, lo hacía pensando en la UNAM, en los jóvenes, en mi país", recalcó.

El secretario mexicano de Salud añadió que "he sido un servidor público permanentemente, esté donde esté, si regreso a la universidad o a alguna responsabilidad de otra naturaleza".

Recordó que "había decidido, cuando terminé el rectorado, quedarme en la universidad, pero recibí hace un año y medio una invitación del presidente de México (Enrique Peña Nieto para ser secretario de Salud) y la atendí con enorme gusto".

"Siempre digo, y hago la broma, que me dije a mí mismo que lo iba pensar, y lo pensé un milisegundo y dije que sí (que asumía como secretario), porque soy un servidor público, soy médico y me llena de orgullo tener estas oportunidades y responsabilidades", acotó.

"Soy un servidor público, una persona que tiene pasión por servir, pasión por hacer cosas por México, por las áreas de educación superior, por trabajar a favor de la integración de América Latina, de Hispanoamérica, del mundo iberoamericano", agregó.

Narro recordó: "yo soy producto de la educación pública y me llena de orgullo siempre decirlo, recordar mi origen. Yo soy miembro de una familia muy esforzada, mi señora madre tuvo la responsabilidad de educar a ocho hijos y lo hizo espléndidamente".

"Para mí es un orgullo haber sido el hijo mayor, me enseñaron (sus padres) lo que es la responsabilidad, el cuidado, la aportación solidaria con la familia, a veces cuidando a los hermanos, a veces preocupándose por los alimentos, por llevar a los más pequeños a la escuela", señaló.

En cuanto a las políticas del presidente estadunidense Donald Trump, Narro comentó: "creo en los puentes, no en los muros, creo en la comunicación, no en la cerrazón, creo en la cultura como forma de articular a las sociedades, creo en la buena vecindad, creo que es posible entre los países, entre las sociedades".

Planteó que los países deben "hablar, razonar, dialogar y acordar, creo que ese tiene que ser el camino, no creo que aislarse resuelva ningún problema, menos en un mundo tan intercomunicado como el nuestro".

"Estoy seguro que las sociedades de Estados Unidos y México están por los lazos, la cultura, por la relación mucho más allá de momentos complejos", puntualizó el secretario mexicano de Salud.

Respecto a sus dos períodos al mando de la UNAM, Narro dijo que "fue complejo, difícil y maravilloso. Es una comunidad muy grande, de 345 mil estudiantes, 40 mil profesores y 30 mil trabajadores administrativos".

"Sobre todo tenía el peso de sentir la responsabilidad, el peso de saber que las familias, cientos de miles de familias, le confían a la universidad sus hijos, lo más preciado que tienen, para que la universidad los forme", planteó.

"Creo profundamente en la juventud, ahí está el futuro de un país. El haber sido rector de la UNAM durante dos períodos, por ocho años, fue algo de lo más grande que me pudo haber pasado en mi vida, lo disfruté y lo sufrí".

Narro recibió el pasado lunes el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santiago de Chile por su destacada trayectoria profesional en México y el extranjero.

El secretario mexicano comentó al respecto: "me siento muy emocionado de haber podido estar acá en Chile, es un privilegio, un gran honor, estoy muy orgulloso y espero merecer esta distinción, este doctorado, con el trabajo que yo pueda hacer hacia adelante".