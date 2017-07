Detienen a 19 en operativo de Fuerza Conago en Guerrero

Fueron arrestados en flagrancia, por encubrimiento o porque contaban con una orden de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2017).- En sus primeros días de operaciones, a través del dispositivo Fuerza Conago fueron recuperados 13 vehículos con reporte de robo y 19 personas detenidas en flagrancia, por encubrimiento o que contaban con una orden de aprehensión.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, precisó que este dispositivo de seguridad, que inició este jueves 6 de julio, permanecerá en la zona del Puerto de Acapulco, hasta este sábado.

Aseguró que con tres días de trabajo se "puede tener una muestra de lo que se puede hacer y se puede tener una muestra de lo que podemos repetir pronto", en otros estados de la República.

En su calidad de presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), Mancera Espinosa dijo que este operativo será llevado a otros estados, entre ellos Hidalgo y Sinaloa.

"Ahora en esta ocasión el ejercicio es mucho más amplio, porque no estamos hablando de una región, no estamos hablando de que dos entidades nos ponemos de acuerdo, no estamos hablando de tres o cuatro, estamos hablando de todas las entidades, todos los gobernadores y la gobernadora estuvieron de acuerdo en este operativo", afirmó.

Acompañado por los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo y de Hidalgo, Omar Fayad, el jefe de Gobierno enfatizó en que Fuerza Conago es un operativo "sin precedentes" que no responde a colores ni partidos.

"La Fuerza Conago hoy es una realidad, pésele a quien le pese, la Fuerza Conago es una realidad, eso muestra la unidad de esto, de los mexicanos, la unidad que necesitamos para ir adelante. ¿Por qué en Guerrero?, porque aquí teníamos que dar una señal de unidad, de solidaridad y de trabajo conjunto, porque Acapulco nos llena de orgullo a todos nosotros.

"(...) Hoy no estamos hablando de ningún partido político, de ningún color, es sólo un color blanco: fuerza, unidad en la calle, defendiendo a la sociedad, hoy a Acapulco", sentenció.