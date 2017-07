Piden renuncia de diputado del PRD acusado de operar para Morena

Calderón Torreblanca está acusado de malversación de fondos e irregularidades al erario de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2017).- El coordinador de los diputados federales michoacanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Norberto Antonio Rodríguez Soto, exigió la renuncia al legislador Fidel Calderón Torreblanca por señalamientos de malversación y apoyar a Morena.

En entrevista, el diputado federal perredista demandó que se resuelvan a la brevedad las diversas acusaciones en contra de Calderón Torreblanca por malversación de fondos e irregularidades al erario de Michoacán.

"No hay espacios en el PRD para quien defraude a Michoacán y quien defraude a su propio partido al cual él mismo renunció al ser nombrado comisionado de Morena. Fidel Calderón es operador de Morena en el Estado y sostengo que es un oportunista político que al no tener restos de las fuerzas del PRD para no ser candidato al Senado y con un estilo típico se le ha lanzado al gobernador para beneficiar a Morena", acusó.

El legislador Rodríguez Soto dijo que si Calderón Torreblanca ya está fuera del PRD, "debe renunciar y entregar la coordinación de finanzas del PRD en la Cámara de diputados donde se ha beneficiado a manos llenas políticos y financieramente".