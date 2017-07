No se habló del muro en reunión de Peña y Trump: Videgaray

El canciller resalta que se acordó desde antes del encuentro que no se hablaría sobre la construcción en la frontera

HAMBURGO, ALEMANIA (07/JUL/2017).- Durante el encuentro que sostuvieron los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos, Donald Trump, no se trató el tema del muro fronterizo entre las dos naciones, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

"El tema del muro no se trató. No es un tema de la relación bilateral. Habíamos acordado previamente con los equipos, que el muro no se tocaría y efectivamente no se habló del tema del muro", en la conversación que tuvieron los mandatarios en el marco de la Cumbre del G-20 que se desarrolla en esta ciudad.

"Yo lo que les puedo decir son dos cosas: primero, no fue parte de la conversación. No fue parte de lo que hablamos; y segundo, este comentario que dicen que hizo en voz baja el presidente Trump, yo no lo escuché".

Así lo aseveró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las versiones que señalan que el mandatario estadunidense respondió afirmativamente a la pregunta de un medio de comunicación, acerca de si mantenía su posición de que México pagaría el muro fronterizo.



En entrevista al término del encuentro, el canciller mexicano puntualizó que este tema no fue parte de la conversación bilateral, y que "la posición de México es absolutamente invariable.

“Ese no es un tema de la relación bilateral, ni es parte de la conversación entre los dos países y no fue parte de la conversación entre los presidentes el día de hoy", insistió Videgaray Caso.