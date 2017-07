Tribunal no puede presionarme para publicar Ley electoral: ‘Bronco’

Señalan que su omisión podría afectar a ciudadanos que pretendan presentar algún recurso contra el dictamen aprobado el 29 de junio

MONTERREY, NUEVO LEÓN (06/JUL/2017).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que el Tribunal Electoral del estado no tiene por qué presionarlo para que publique la Ley electoral que regirá el proceso comicial de 2018. El mandatario estatal afirmó que "no estamos en año electoral, no estamos dificultando ninguna elección, y no estamos cometiendo ningún delito electoral".

Además, señaló, el TEENL "no me ha notificado a mí, no sé si a otra gente del gobierno; desde mi punto de vista y de los abogados del gobierno, el Tribunal no tiene por qué mandarnos una notificación".

Aseguró que regresaron al Congreso el dictamen, porque no lo mandó a través de la Oficialía Mayor, sino por cuenta de dos diputados que no tienen atribuciones para ello, de ahí que consideró no es ignorancia, sino "mala leche", de alguna "mente perversa" que quiere hacer quedar mal a su gobierno. El miércoles pasado el Tribunal resolvió que el gobernador debe publicar de inmediato la Ley Electoral, pues no tiene facultades para vetarla o hacerle observaciones por tratarse de una ley constitucional.

Agregó que con su omisión podría afectar a ciudadanos, que pretendan presentar algún recurso contra el dictamen aprobado el 29 de junio por el Congreso.

"El Bronco" respondió que el TEENL está excediendo sus funciones y que espera que ratifiquen, pues no pretende "pelearse con nadie, es un asunto de la flojera de los diputados de no haber hecho su trabajo". Por tanto, señaló el mandatario estatal, que no lo pueden urgir ni apresurar.

"A mí me gusta hacer las cosas bien, se va a publicar la Ley en los tiempos que establece la Constitución, juré ante el Congreso cumplir y hacer cumplir las leyes, en los tiempos que los propios diputados, y en la propia Constitución establecen como un término". Rodríguez Calderón indicó que el Tribunal no tiene por qué intervenir entre los dos poderes.

Reiteró que si no se termina de revisar, no sería posible publicar la Ley antes del ocho de julio, para que pueda tener validez en el proceso electoral del 2018; pero si recibe la notificación del resolutivo del TEENL, "ya veré que hacer, (ahorita) no sé qué responder de algo que no sabemos". Afirmó que se regresó al Congreso (el dictamen), porque quien debe solicitarle al Ejecutivo publicar la ley es la oficina del Oficial Mayor.

"Yo no puedo estarles haciendo la chamba a los diputados, hay que regresarlos a la primaria a que les den un curso de cuál es el proceso legislativo, para que no se equivoquen, yo no puedo estarles cubriendo cada que cometen sus errores", aseveró.

Luego señaló: "yo más bien creo que es mala leche de los diputados, no creo que sean así tan ignorantes, hay ahí una habilidad, una inteligencia superior, una mano perversa que está moviendo al Congreso, para hacerle ver al ciudadano que el gobierno no quiere hacer eso".

El gobernador de Nuevo León indicó que el Tribunal Electoral no debió intervenir en este caso pues "no iniciamos todavía el proceso electoral".

"El único riesgo es que queda en evidencia la flojera o la mala leche de los diputados. El INE tiene las facultades para hacer las reglas de una elección de cualquier parte para suplir las deficiencias de los estados", afirmó el gobernador.

Después que habló de la "mala leche de los diputados", corrigió: "No creo que lo hayan hecho ellos, porque no tienen el coco suficiente para esas perversidades, son buena onda todos, los conozco, son gente buena, pero alguien está moviendo los hilos en el Congreso para que Nuevo León no sea un ejemplo en la democracia".

Consideró que los autores de "esa perversidad", son los jefes de los diputados, los que se han beneficiado siempre de tener títeres para destruir la democracia de este país.