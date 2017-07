Karime Macías habría pedido el divorcio a Duarte

El proceso sería iniciado desde París, Francia, de acuerdo con el comunicador Oscar M. Beteta

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- Karime Macías, esposa de Javier Duarte, habría iniciado el trámite de divorcio del ex gobernador de Veracruz acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Macías habría comenzado el proceso desde París, Francia, lugar a donde se trasladó tras la detención de su esposo, según afirmó el periodista Oscar M. Beteta en Radio Fórmula.

La ex primera dama de Veracruz se encontraba en Guatemala cuando Duarte fue descubierto, sin embargo, no fue detenida por no haber cargo en su contra.

La PGR confirmó que Karime Macías Tubilla no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente en el país y en cualquier territorio que desee.

El ex gobernador de Veracruz se encuentra preso en Guatemala, desde donde aceptó allanarse al proceso de extradición y se espera que llegue al país a más tardar el 21 de julio.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA