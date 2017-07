Sólo el voto masivo derrotará al fraude en 2018: Morena

La secretaria general, Yeidckol Polevnsky, dice que organismos electorales están controlados por Gobierno

MONTERREY, NUEVO LEÓN (05/JUL/2017).- La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha demostrado que nada tiene que ver en cuanto a credibilidad con el IFE que presidió José Woldenberg, que hasta pláticas de capacitación daba en el extranjero, y ahora qué enseñarían ¿Cómo robarse una elección? Porque no tienen otra posibilidad.

Al iniciar una gira de dos días por Nuevo León, para reunirse con diversos sectores a fin de reforzar las estructuras de Morena para el proceso electoral de 2018, Polevnsky agregó que después de la forma fraudulenta en que han operado los organismos electorales locales, que están controlados por los gobernadores, como se vio en los estados de Coahuila, y Estado de México, y con un INE al servicio del Gobierno federal, a los ciudadanos les queda claro que la única forma de derrotar el fraude, es con un una votación masiva que vuelva inútil la manipulación electoral.

Es claro que en el Estado de México, por ejemplo, hubo una elección de Estado, en la que participaron todos los secretarios del gabinete, y los gobernadores del PRI, pero como ahora será una elección nacional, todo esa movilización de recursos, no les va a alcanzar y porque si antes conformaban a la gente con una torta, ahora les ha aumentado el costo, y tienen que regalar el tinaco, láminas, y pagar mil pesos o más por una credencial, pero aun así, en comparación con el proceso anterior, perdieron el 50 por ciento de los votos, a pesar de todas las irregularidades que cometieron, dijo.

Por ejemplo, dijo, los auxiliares o funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México, sacaron a los representantes de los partidos de algunas casillas, que porque ellos iban a contar los votos, en otras no dejaron firmar las actas, y en las casillas especiales, hubo policías que votaron varias veces, y aunque todos esos votos se debieron anular, el Tribunal Estatal Electoral validó el proceso.

Yeidckol Polevnsky, defendió que no obstante ese atropello a la voluntad popular, Morena decidiera no salir a las calles y optara por llevar por la vía institucional, todo el proceso para limpiar la elección, y exigir que se reconozca el triunfo de Delfina Gómez.

"Ya tenemos comprobado, porque sucedió en 2006, que al gobierno no le importa nada, aunque hagas la protesta más perfecta, porque no existe en el mundo una referencia igual a la de aquella lucha cívica, donde no se rompió ni un vidrio, no se asaltó una tienda, no se peleó una persona con otra, y había espacios para presentación de libros, lectura de poesía, clases, algo ejemplar".

Entonces, agregó, no tiene sentido protestar, aunque participen millones de manera pacífica, porque no te hacen caso. Es mejor hacer uso de los recursos legales, ir a todas las instancias y que quede el antecedente lo que hicieron las autoridades.

Polevnsky Gurwitz, añadió que un líder de verdadera oposición como el hoy presidente Morena, Andrés Manuel López Obrador, recibe un trato diametralmente distinto al que se le da a un personaje como Vicente Fox, que durante la campaña de 2000, dijo que iba a sacar de Los Pinos a patadas a las tepocatas y víboras prietas, pero "si Andrés Manuel hubiera usado el término, todavía estuviéramos peleando ante Derechos Humanos, porque estaría acusado de usar el término prieto en forma despectiva, y como lo dijo a Fox hasta les pareció simpático".

Por otro lado, la secretaria general de Morena advirtió sobre el surgimiento de grupos en los estados, que dicen simpatizar con el partido o con López Obrador, y hasta se ostentan como si fueran parte del instituto político.

Afirmó que en caso de las redes sociales, incluso las van a certificar para que nadie que no represente al partido, se ostente como tal, primero porque no quieren que les pase como al PRD donde surgieron corrientes, grupos y facciones, y porque estas agrupaciones podrían ser utilizadas para engañar a la gente y hasta para pedir dinero a nombre del partido, "y Morena no pide dinero y nadie puede recibir dinero en su nombre".

Por otra parte, Polevnsky Gurwitz, declaró que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, no tiene posibilidad alguna en la disputa por la presidencia de la República en 2018, porque les ha fallado a todos los sectores que lo apoyaron en 2015, al no cumplir con las expectativas que generó su triunfo, y hasta traicionar a sus electores, o medios que lo apoyaron como el periódico El Norte, porque no sabe trabajar en equipo, actúa como el Llanero Solitario.