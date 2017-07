México modera expectativas en encuentro con Trump: Videgaray

El canciller confía en que el diálogo se realice en términos respetuosos, aunque subraya que ''no necesariamente estaremos de acuerdo''

CIUDAD DE MÉXICO (05/JUL/2017).- En la reunión que sostendrá este viernes el Presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se moderarán las expectativas, "hay que ponerla en su justa dimensión", sobre todo porque no se espera que haya grandes acuerdos, sostuvo el canciller Luis Videgaray Caso.

En dicho encuentro que se llevará cabo en el marco de la reunión del G20, en Alemania, el funcionario mexicano dijo que entre los temas que ambos mandatarios abordarán será los avances en distintos temas, incluyendo el combate al crimen organizado y los preparativos para la renegociación del TLCAN.

En entrevista con Despierta, el secretario de Relaciones Exteriores, señaló que la reunión que aunque será corta, es el formato normal en las reuniones bilaterales que existen con los presidentes, donde Peña Nieto tendrá otras cuatro, en total serán cinco.

Confió en que el diálogo se realice en términos respetuosos , cordiales, aunque subrayó que "no necesariamente estaremos de acuerdo en todos los temas, no necesariamente será un reunión que estemos de acuerdo en todo".

Videgaray Caso sostuvo que el Gobierno mexicano está en la disposición de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), siempre y cuando sea buena para las tres partes, porque el convenio, aseguró, amerita una revisión y modernización

En cuanto al tema del muro, el canciller dijo que no es un tema de la relación bilateral, por lo que el Gobierno de México "no tiene porqué negociar ese tema, no forma parte de las conversiones bilaterales".

El titular de la SRE mencionó que por el momento no es prioridad poner fecha para un próximo encuentro entre ambos mandatarios, porque lo que importa ahora, es trabajar de manera respetuosa y llegar a acuerdos en diversos temas.

Entre ellos, destacó el del combate al crimen organizado, desarrollo de Centroamérica, temas migratorios y comerciales, y el que será abordado, sin duda, es el de los migrantes mexicanos.