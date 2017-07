San Lázaro da carpetazo a desafuero de Eva Cadena

Deja sin materia este procedimiento debido a que el Congreso de Veracruz votó a favor y le fue retirada la inmunidad

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUL/2017).- El pleno de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio carpetazo a la solicitud de desafuero de la ex diputada local de Veracruz, Eva Cadena y dejó sin materia este procedimiento debido a que la semana pasada el Congreso local de su estado votó a favor y le fue retirada la inmunidad a la ex candidata de la presidencia municipal de Las Choapas.

En entrevista después de la sesión, donde se dio cuenta de la copia certificada del Congreso de Veracruz donde se le retiró el fuero a Eva Cadena, el presidente de la Sección Instructora informó que el proceso de desafuero de Eva Cadena quedó sin materia en el Congreso de la Unión.

"No se trata de dar carpetazo, nosotros fuimos muy responsables, obtuvimos una copia certificada del dictamen emitido por el Congreso local de Veracruz, lo anexamos al expediente, constatamos, desde luego, a virtud de esa copia certificada, de que el pleno del Congreso de Veracruz aprobó desafuero de la ex diputada y obviamente habrá que recordar que el fuero sigue al cargo y nosotros lo único que hicimos fue dar por terminado el procedimiento porque se declara sin materia, si la señora ya no tiene fuero es absurdo e ilógico que sigamos con un procedimiento para desaforar", dijo el presidente, el priista Ricardo Ramírez Nieto.

De manera paralela, Ramírez Nieto y Juan Pablo Piña (PAN), consideraron que después de que se le retiró la inmunidad, aunque sea a nivel local, las autoridades locales o federales pueden ejercitar acción penal en contra de la, ahora ex diputada local, Eva Felicitas Cadena.

Sin embargo, ambos políticos tuvieron visiones distintas, pues mientras el priista acusa que el fuero se le retiró por ser presuntamente responsable de un delito previsto en el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, pero este no amerita prisión; el panista Juan Pablo Piña dijo que la Fepade sí la puede detener y sí es un delito que se castiga con cárcel.