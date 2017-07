Los partidos políticos tenemos que abrirnos al diálogo: Zavala

La panista declinó dar a conocer su aspiración como abanderada del Frente Amplio Opositor

MORELIA, MICHOACÁN (03/JUL/2017).- La ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, declinó en Morelia dar a conocer su aspiración como abanderada del Frente Amplio Opositor propuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues dijo que "hay ejercicios de imaginación que no se deben hacer, hasta que en la Alianza (PRD-PAN) no quede claro cómo vamos a decidir".

"Y otra vez… quién es la candidata más competitiva o el candidato más competitivo, cuál es la claridad hacia los demás, qué es lo que nos está uniendo… y no nos unamos por miedo, sino por lo mucho que tenemos que cambiar a este país", atajó Zavala Gómez del Campo.

Previo a encabezar el evento "Diálogo con Ciudadanos" que es parte de su gira nacional "Voy Por México", Margarita Zavala señaló que en su opinión el Frente Amplio Opositor es un tema de alianzas y que en muchas ocasiones han salido muy bien.

"Los partidos políticos tenemos que abrirnos al diálogo, por los propios ciudadanos y en ese sentido siempre me ha tocado hasta votar de las alianzas y es natural que se piense en ello".

La panista consideró que lo importante para México es que haya una alternativa clara para los ciudadanos, con una identidad y que las alianzas para el Partido Acción Nacional son importantes.

No obstante, dijo que "tiene que enfrentarse el PAN a la alianza con mucha dignidad, con la fortaleza que le da el ser el partido mejor posicionado o el segundo lugar a nivel nacional. Por supuesto que el PAN tiene que fortalecerse asimismo y presentarse también con su propia identidad. En política no hay que descartarlo y desde luego haya que estar abierto a ello".

Finalmente, señaló que las alianzas no tiene que ser por miedo a… "El miedo es un mal consejero", acotó.