Renuncia primo de esposa de Duarte a Comisión del Senado

Stalin Sánchez Macías renuncia a su nombramiento como coordinador de asesores de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO (02/JUL/2017).- El empresario periodístico, Stalin Sánchez Macías, primo de la ex Primera Dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla, renunció a su reciente nombramiento como coordinador de asesores de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado.

El senador priista, Héctor Yunes Landa, presidente de dicha comisión, informó de la renuncia y lamentó los ataques en contra del empresario, sobre todo los que provinieron de la presidenta del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sainz, a quien señaló de tener como colaborador del priista Javier Duarte de Ochoa.

"El referido nombramiento lo hice hace justo 9 días y es de carácter honorario, es decir, no fue en ningún momento incorporado a la nómina del Senado ni a ninguna otra", explicó.

En días pasados, recordó que diversos medios de comunicación publicaron una información donde la diputada María Elisa Manterola Sainz, quien criticó la designación de Stalin Sánchez Macías como colaborador por su parentesco con la Señora Karime Macías Tubilla.

"Si el parentesco con alguien señalado de corrupto fuera impedimento para tener un cargo público, mi calidad de primo hermano del actual Gobernador de Veracruz me hubiese impedido ser diputado local, diputado federal, senador de la República y otros cargos que he desempeñado tanto en el Gobierno Federal como de mi Estado y me impediría de por vida a tener cargo público alguno", expuso.

Reveló que la diputada panista Manterola no mencionó que durante el sexenio de Javier Duarte, se desempeñó como la presidencia de la Fundación Produce en el Estado de Veracruz.

"También omitió mencionar que el licenciado José Isaac Rodríguez Maldonado, quien durante el Gobierno de Javier Duarte se desempeñó como coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de su Gobierno, es ahora su principal asesor en la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado", agregó.

"Si bien es cierto que el simple hecho de haber colaborado con Javier Duarte no es en sí mismo un impedimento para trabajar de manera tan cercana a la diputada Manterola, lo que sí es de cuestionar de este nombramiento es el hecho de que el más cercano colaborador de la presidenta fue el responsable de presentar las denuncias contra las constructoras que incumplieron contratos durante el Gobierno duartista, las que no prosperaron porque, precisamente, el licenciado Rodríguez Maldonado "olvidó" ratificarlas", acusó.

Dijo que espera que el actual colaborador duartista de la diputada Manterola también renuncie al cargo que tan cercano a ella ostenta. "El sí, obligado por su muy cuestionado desempeño como coordinador jurídico en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa".

Stalin es hermano de Eduardo Sánchez Macías, cabeza del grupo Editorial Sánchez propietaria de los periódicos El Martinense, El Heraldo de Xalapa y El Heraldo de Coatzacoalcos, entre otros.

La esposa de Javier Duarte de Ochoa constantemente negaba el parentesco con los empresarios periodísticos e incluso se expresaba muy mal de los tres hermanos que integran la editorial.