Caen en Oaxaca 16 presuntos 'huachicoleros'

Recuperan en dos operativos por separado, al menos 23 mil litros de combustible presuntamente robado

OAXACA, OAXACA (01/JUL/2017).- Policías estatales y municipales recuperaron en dos operativos por separado, al menos 23 mil litros de combustible presuntamente robado y seis vehículos, además de detener a 16 probables "huachicoleros".

El primer hecho ocurrió en el municipio de Huajuapan de León, en la región Mixteca, colindante con Puebla, en que se retuvieron en total 16 mil litros de combustible y cuatro vehículos, así como armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) detalló que la detención de 16 personas se realizó la madrugada de este sábado a petición de la Comisaría de Seguridad Pública de Huajuapan, la cual había detectado dos camiones tipo torton cargados con hidrocarburo, los cuales eran resguardados por seis personas.

Se trata de Juan Carlos P. R., de 29 años de edad; Juan Carlos M. H., de 18 años de edad; Guadalupe J. S., de 24 años de edad; José Ángel C. C., de 28 años de edad;, Octavio C. C., de 18 años de edad, y Luis L. V., de 38 años de edad, este último se encontraba armado.

La Policía Municipal de Huajuapan de León, detuvo a otros 10 individuos y aseguró dos camiones más, cargados con aproximadamente 80 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, abastecidos en su totalidad de combustible.

También, un vehículo marca Jeep tipo Cherokee, en cuyo interior se localizaron un arma de fuego tipo AK-47 y una pistola nueve milímetros, en tanto que en el interior de uno de los camiones también se localizó un arma de fuego.

Los detenidos fueron traslados a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser puestos a disposición de dicha autoridad y los vehículos se mantienen en el lugar de los hechos para el dictamen pericial correspondiente.

En otro operativo efectuado en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec y zona colindante con Veracruz, la Policía Estatal halló dos camionetas abandonadas, mismas que transportaban ocho contenedores con capacidad de mil litros cada uno, siete de ellos abastecidos de un material con las características de hidrocarburo.

En el lugar se encontraba una camioneta cerrada, marca Ford, tipo F-350, color blanco, con placas de circulación XU47255 de Veracruz, en la cual fueron ubicados cuatro contenedores de mil litros de capacidad aproximada, tres de ellos abastecidos de un líquido con olor a hidrocarburo.

Así también, un vehículo de redilas, tipo ganadero, color rojo, con placas de circulación RW80112 de Oaxaca, que igualmente estaba cargado de cuatro contenedores con capacidad de 1 mil litros, todos cargados del mismo material con características de hidrocarburo.