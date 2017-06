Embajada protesta por visión 'burda' de México en ópera en Roma

Consideran una 'simplista' la representación del país y sus tradiciones en la nueva producción de ‘Carmen’

ROMA, ITALIA (30/JUN/2017).- La embajada de México en Italia expresó su "sorpresa e indignación" a las autoridades de la Ópera y de la ciudad de Roma por lo que consideró una "burda y simplista" representación de México y sus tradiciones en la nueva producción de "Carmen" en las Termas de Caracalla.

En una declaración escrita, la sede diplomática recordó que al enterarse, antes del estreno de la obra, que se planeaba proyectar una imagen desfigurada de la Virgen de Guadalupe, ligándola al culto de la "Santa Muerte", la embajada comunicó su extrañamiento a la Superintendencia de la Fundación del Teatro de la Ópera de Roma, la cual decidió modificar ese escenario.

Desgraciadamente, dijo, en el estreno de la obra -el pasado miércoles- se presentó una visión "caricaturesca" de México, que lejos de cumplir con las declaraciones de la Productora sobre "reproducir el contexto social", se apoya "en estereotipos que no representan ni a los mexicanos ni a su cultura".

La embajada comunicó esa opinión a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, quien preside la Fundación del Teatro de la Ópera y ha reiterado su plena disponibilidad "para compartir información sobre la riqueza y complejidad que caracteriza la auténtica cultura mexicana".

"La embajada apoya plenamente la libertad artística en todas sus expresiones como componente esencial para el diálogo entre culturas del mundo y considera importante que la Ópera de Roma establezca vínculos con sus contrapartes institucionales y de la sociedad civil en México con el fin de conocer los matices que caracterizan la vida en la frontera y el resto del país", concluyó la nota.

La "Carmen" que inauguró la temporada de Caracalla de la Ópera de Roma está ambientada en la frontera entre México y Estados Unidos.

En la presentación a los medios, la directora argentina Valentina Carrasco dijo que encontrar un universo que lograra alejar los clichés que normalmente acompañan a la obra de Georges Bizet era un gran reto.

"La singularidad de Carmen como heroína consiste en el hecho de que, siendo una mujer de baja condición social, puede ser libre. No es noble, trabaja en una fábrica. No en su casa, pero es nómada y, sobre todo, no es un hombre. Es una heroína trágica sin tener casi derecho a ello", opinó.

Explicó que partiendo de lo anterior y del hecho de que los conflictos presentados en la obra son totalmente actuales, decidió ambientar la acción en la frontera entre México y Estados Unidos.

"Eso nos permite dar una caracterización en la cual una clase social pobre, marginal, devaluada como lo es la de los trabajadores e inmigrantes ilegales mexicanos, se encuentra con otra que, considerándose superior, no logra comprender el misterio de su cultura y queda fascinada", dijo.

El escenario para la "Carmen" mexicana fueron las ruinas de las históricas Termas de Caracalla de Roma, con Verónica Simeoni en el papel de "Carmen", Roberto Aronica como "José", Alexander Vinogradov como "Escamillo" y Rosa Feola como "Micaela".

La "Carmen" de las Termas de Caracalla será presentada durante 10 veladas entre el 28 de junio y el 4 de agosto.