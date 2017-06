Se implementará nuevo modelo educativo en dos etapas: Nuño

El titular de la SEP señala que comenzará en el ciclo 2018-2019; la segunda etapa será en el periodo 2019-2020

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUN/2017).- Los planes y programas del nuevo modelo educativo se implantará en dos etapas, comenzando la primera en el ciclo escolar 2018-2019 y la segunda se realizará en el periodo escolar 2019-2020, informó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"La primera fase del modelo entra en el ciclo 2018-2019, en esa fase van a entrar los cambios en preescolar, primero y segundo de primaria, con los nuevos libros.. Y en el ciclo 2019-2020 entra el resto, es decir, tercero, cuarto, quinto y sexto, entonces va a entrar en dos etapas", dijo.

En reunión con medios, después de encabezar la ceremonia presentación de los planes y programas de estudios del nuevo modelo educativo, el secretario señaló que se tomó esa decisión por consejo de casi cien especialistas, a quienes calificó como las "mentes más brillantes del país", quienes participaron en estos planes.

"Lo que ellos nos recomendaron es hacer de inmediato los libros de preescolar, primero y segundo de primaria, que se están planteando como un continuo, y después tener el resto de los libros de los grados de primaria, para iniciar el siguiente ciclo con los de secundaria; entonces, entra escalonado, y es a partir de la valoración que nos hicieron los expertos para que haya tiempo suficiente de que hagan los libros como corresponde y que puedan entrar. Siempre hemos privilegiado la calidad y la profundidad, en lugar de querernos acelerar y tener las cosas hechas al vapor, entonces esa es la razón", comentó.

El secretario señaló que la implementación de estas nuevas herramientas educativas no tendrán un problema presupuestal, puesto que aseguro que a pesar de que se necesitará mayor inversión, todas estas acciones éstas están garantizadas.

"Todas estas etapas del nuevo modelo educativo están consideradas en el presupuesto, es decir, la formación continua que se les dará a los maestros, para lo que expliqué hace un momento, para que conozcan el nuevo modelo y que estos planes de estudio estén garantizados; que tengan suficiencias presupuestales en la elaboración de los nuevos materiales educativos. Vamos a hacer una mayor inversión, pero también está garantizada presupuestalmente", señaló.

El titular de la política educativa del país indicó que la única manera de que México tenga una transformación de fondo en el desarrollo de economía, justicia, seguridad, dependerá solo si el país pueda contar con un proyecto educativo exitoso y "este modelo educativo y este plan y programas es un primer paso en esa dirección".

Nuño Mayer agregó que estas nuevas políticas educativas serán parte del debate en las elecciones federales de 2018 y corresponderá a la ciudadanía juzgar y decidir si estás continúan, puesto que aseguró, es lo que se decide en un ambiente democrático.

"Será algo que tendrá que juzgar decidir la ciudadanía, eso es lo que pasa en una democracia. Habrá quienes planten que continuar esta ruta de este nuevo modelo educativo, continuar con esta ruta de los planes de estudios, continuar con todo esto que se está haciendo y construyendo con expertos, todo lo que conoce, si deben de continuar y va a depender del juicio ciudadano, si el juicio ciudadano decide que tiene que continuar, pues continuara, que es lo que nosotros obviamente queremos e impulsamos y creemos que se debe de convertir en una política de Estado, pero bueno, finalmente en una democracia, eso está sujeto y va a ser parte del debate en 2018", dijo.

Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que la puesta en marcha del Nuevo Modelo Educativo es la etapa más delicada y compleja de la transformación educativa.

El líder magisterial indicó que una vez más el magisterio participa en la transformación educativa y reconoció las política que la actual administración impulsa y agregó que los maestros asumen el desafió que representan los nuevos planes y programas de estudios.

"Entendemos que toda reforma curricular trae consigo impactos laborales, asumimos ese desafió. Aprovecho este espacio para reiterar ante las autoridades educativas federales y estatales la demanda del respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores de la educación en el proceso de implementación de los planes y programas de estudios", dijo.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, reconoció el trabajo hecho por el titular de la SEP al enfrentar las protestas magisteriales en diversos estados del país, manifestaciones que consideró no lo han "doblado".

"Mi reconocimiento a Aurelio Nuño que no se ha doblado. Se puede mover, pero no se quiebra, porque si nos quebramos en eso, no hay reforma, tenemos que convencer a todos de que la reforma va", comentó.

El gobernador morelense aseguró que se debe de convencer a todas aquellas personas que aún se resisten a las nuevas políticas educativas y agregó que no se deben de creer a quienes prometen que van a echar abajo la reforma educativa "porque no vamos a permitirles".