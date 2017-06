'El Bronco' pide apoyo a empresarios

El gobernador del estado norteño se reunió con políticos y empresarios jaliscienses

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” cuenta que lo han querido matar tres veces. El gobernador de Nuevo León recuerda que le secuestraron a su hija menor, su hijo mayor murió y su esposa lloraba todos los días. “Es que la gente tiene miedo, vas a ver que las cosas van a cambiar”, le decía a su mujer. Menciona que una modificación fue darle su celular a los ciudadanos, para que le tuvieran confianza.

El gobernador de Nuevo León platica a empresarios jaliscienses sobre cómo considera que ha comenzado a cambiar algunos temas de seguridad en su Estado. El alcalde Pablo Lemus y Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, también lo escuchan en la reunión celebrada en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ).

Lemus y Rodríguez dicen que el propósito del evento es empezar a generar alianzas entre empresarios de Jalisco y Nuevo León. Como ejemplo expone el proyecto Isla con Madre que hará en la Presa El Cuchillo, para que los habitantes de esa Entidad no viajen a pescar a la Isla del Padre en Estados Unidos. Invita a los presentes a invertir y promete una segunda visita. Estoy aquí para responder sus dudas, dice al finalizar su presentación.

La primera pregunta que le hacen es si va a ser candidato presidencial. Todos están inquietos por lo mismo, responde orgulloso en tierras zapopanas, pero la posible aspiración le ha causado señalamientos en Nuevo León, donde hace días medios señalan que pagó una campaña publicitaria de 7.5 millones de pesos con dinero del erario.

“El Bronco” subraya que si los empresarios se organizan podría “entrarle” a la carrera por la Presidencia. Que si lo apoyan, que si se deciden, que si forman una alianza, ellos serían su respaldo. Pronto dará una sorpresa, adelanta. “Diciembre es un buen tiempo para cantar las mañanitas”.

Mientras el gobernador pide apoyo y promete alianzas en Jalisco, a nivel nacional la prensa reporta que arremetió contra medios a los que dijo que demandará por publicar que gastó dinero público en promover su imagen, lo que significaría que rompió su promesa de campaña.

“El Bronco” se despide del Estado con la aseveración de que cree en la libertad de expresión, pero que los medios de comunicación deben aceptar su derecho de réplica, como lo dice la ley. “Nunca haremos nada en que un medio no publique lo que quiera publicar, pero siempre hablaremos con ellos en el sentido de que sean cosas que no sean ciertas también acepten y reconozcan que no es cierto y reciban ese contrapeso”.