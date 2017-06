Eva Cadena rechaza que pueda ser detenida, pese a desafuero

Señala que no hay orden de aprehensión ni citatorio para que se presente en alguna de las fiscalías

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUN/2017).- La ex diputada local de Veracruz, Eva Cadena, rechazó las aseveraciones del presidente de la Sección Instructora, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, y dijo que no puede ser detenida porque las fiscalías, tanto de Veracruz como la de Delitos Electorales no tienen elementos ni orden de aprehensión.

En un comunicado, Eva Cadena aseguró que Ricardo Ramírez Nieto está ejerciendo "violencia política de género" en su contra y también acusó a la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, de ser la responsable de orquestar estos ataques en su contra.

"Sobre la versión de que podría ser detenida, manifestó: "No hay orden de aprehensión, y hasta el momento ni siquiera un citatorio para que yo vaya a presentarme a alguna de las fiscalías; lo que dice el diputado priista es tan falso como las declaraciones de su aliada, la diputada Rocío Nahle de Morena, quién es la que orquesta esta oleada de ataques en mi contra".

La ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, confió en que la Fepade actúe de manera "justa e imparcial en completo respeto a los derechos de defensa, ajena a toda presión política o de partido, puesto que a partir del día de hoy que compareció ante dicha dependencia fue tratada con respeto y atención para las primeras pruebas que se ofrecen para su defensa".

"Se puede advertir que las investigaciones, que se desarrollan, no sólo es con el fin de castigar o condenar a nadie, sino con el objetivo justo de llegar a la verdad absoluta de los hechos.

Acusó al diputado priísta de desconocer la ley por decir que ya puede ser detenida, pues desde su visión, primero debería ser citada para permitirle el derecho de defensa, y si se reunieran los elementos, "entonces comparecería en libertad ante el juez de control, ya que el delito por el que se investiga no es de prisión preventiva oficiosa por lo que lamenta que su procedimiento de desafuero haya estado en manos de diputados que desconocen la ley pues responde únicamente a consignas meramente políticas".

Eva Cadena, exhortó a Ramírez Nieto a conducirse estrictamente con respeto a los derechos humanos y dejar de ejercer violencia política de género en su contra, ya que es marcada la diferencia de su actuar y declaraciones en casos tan delicados como el del diputado federal Tarek Abdalá, contra quien nunca se pronunció mediáticamente.

Acusó una "embestida" de parte de Ramírez Nieto en su contra por una consigna del sistema de partidos, entre ellos Morena, que pretenden "callarla", por su denuncia de que desviaban millones de pesos de los recursos en el Congreso de Veracruz y que se reparten entre los dirigentes de las fracciones para su uso personal o para proselitismo político, cuando debieran ser ocupados en tareas legislativas.

"Yo fui la primera que denunció para que se esclarezca y se sepa quiénes son los autores de esta trampa, y son muchas las cosas que no se dicen, se ocultan y una de ellas es qué hay retratados hablados que han sido proporcionados para determinar la identidad de los responsables".

De esta manera, inicia el proceso de defensa que realiza Eva cadena Sandoval con respecto de las investigaciones que se desarrollan en su contra, en los que se encuentra aportando los datos de prueba en su favor, pero sobre todo con el fin de que se llame a la investigación a otras personas que tienen relación directa con los hechos.