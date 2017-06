Infundadas e imprecisas acusaciones de Yunes: defensa de Duarte

Aseguran que el gobernador panista busca distraer a los veracruzanos de su ‘fallida gestión con una acusación infundada’

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUN/2017).- La defensa legal del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala y en México, consideró infundadas, ligeras, vagas e imprecisas las acusaciones del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En un comunicado, los abogados señalaron que las acusaciones del panista fueron "dictadas desde el escritorio de un gobernador (con g minúscula) que quiere llevar la política a la arena jurídica".

La tarde de este martes, el ex gobernador aceptó la solicitud de extradición planteada con base en las imputaciones del mandatario estatal Yunes Linares.

Respecto a las imputaciones federales, la defensa esperará la audiencia del 4 de julio próximo en Guatemala para tomar una determinación sobre aceptar o no la extradición por los delitos del fuero federal.

"Yunes Linares quiere que su hijo le suceda. Olvida la cantidad de ilícitos que ha cometido, y que el destino lo alcanzará para que sean castigados. Olvida que no basta con hacer declaraciones en las que se ostenta como un hombre dotado de moralidad", recalcaron.

Agregaron que el gobernador panista busca distraer a los veracruzanos de su "fallida gestión con una acusación infundada".

"¡Pobre de Yunes! Querer vivir de una acusación infundada y con ello distraer a los veracruzanos de su catastrófica y fallida gestión. ¡Pobre de Yunes! Querer heredarle el cargo de Gobernador a su hijo, cuando uno y otro saben que se llenaron las bolsas con dinero mal habido".

La defensa legal del ex gobernador de Veracruz se dirigió a Yunes Linares y le dijo que "acusar es fácil, ahora les llegó el momento de probar sus falaces acusaciones". "Nos vemos en México", agregó.

En el comunicado señalaron que el mandatario estatal generó una campaña mediática para intentar desprestigiar a Javier Duarte.

"Si lo que se dice del ex gobernador fuera cierto, ¿por qué no incluyeron la abominable mentira consistente en que supuestamente privó de medicamentos a niños? ¿Qué eso no sería un delito? La razón es obvia: Quiso manipular a la opinión pública y hoy no tuvo los pantalones de sostener semejante sandez ante los tribunales", acusaron.

Comentaron que el actual gobernador de Veracruz "piensa que a través de videos en la plataforma Periscope mintiendo a la sociedad se puede gobernar".

"Es fácil hablar y pretender influir en la opinión pública con atrocidades como esa. Si se hubiera incurrido en ello, como despepitó, claro que sería parte de la solicitud de extradición".

Agregó que si fuera cierto lo que señala en sus acusaciones, el gobernador "estaría cometiendo un delito, además de demostrar -como ahora se acredita-, que no le importa mentir ante la opinión pública con la desfachatez que le caracteriza".

"No hay tiempo que perder, vamos a México a enfrentarle", señalaron.