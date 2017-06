Si los empresarios se organizan podemos entrarle: ‘El Bronco’

Al gobernador de NL le gustaría que se creara una alianza para las elecciones de 2018

ZAPOPAN, JALISCO (27/JUN/2017).- "Si la gente tiene inquietud de que yo participe, yo estoy pensando, le estoy tanteando el agua a los camotes, no es chamba de un solo hombre, o de una sola mujer, es trabajo y creo que si los empresarios del país se organizan podríamos entrarle, pero sólo no me gustaría", contestó Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" a empresarios jaliscienses sobre si decidirá ser candidato presidencial en el 2018.

El gobernador de Nuevo León, quien añadió que diciembre es "buen tiempo para cantar las mañanitas", se reunió esta mañana con Pablo Lemus, alcalde de Zapopan; Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara y empresarios de distintas cámaras, en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) en un primer acercamiento que dijeron es para establecer alianzas comerciales entre empresas de ambas entidades.

Rodríguez Calderón explicó que le gustaría que miles de empresarios de México se decidieran a crear una alianza, por lo que ha hablado de eso con representantes de entidades como Puebla, Tabasco, Oaxaca, Sonora, Coahuila y Chihuahua. "Donde he estado veo esa ilusión de ellos de poder ser una gran fuerza, no solamente empresarial sino también política, es necesario que los empresarios se involucren en las decisiones del gobierno y no al revés, que los gobiernos decidan por los empresarios".

"El Bronco" dijo que aunque él aún no sabe si va a contender, no cree en las alianzas entre partidos políticos ni en darle recursos a los mismos para el financiamiento de sus campañas. "Por eso dije yo que si Andrés Manuel le regresa el dinero a los mexicanos el dinero que se ha gastado puedo ser yo su coordinador de campaña con mucho gusto, y lo haría ganar, pero si no lo regresa no. Es mejor pedir coperacha aquí con ustedes que quitarles los impuestos y gastárnoslos. De manera independiente puedes hacer la campaña más barata del país".

El gobernador consideró que es momento de tener un gobierno independiente, aunque él se ceñirá a lo que le digan los habitantes de Nuevo León. "Tengo un gran compromiso con la gente que votó por mí, si me dan permiso le entro y si no me dan permiso no le entro, eso lo he dicho siempre. Creo que hay mucha gente que puede lograrlo, sólo es cuestión de que se decidan, si los empresarios se unifican y hacen un gran movimiento en el país son invencibles, ¿cuántos se apuntan?".

Sacan a medios, luego los dejan entrar; "El Bronco" pide derecho de réplica

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" arremetió esta semana contra medios de comunicación de Nuevo León, que lo señalaron de haber erogado siete millones de pesos del gobierno para que su imagen saliera en una revista y anuncios que también se reprodujeron en otras ciudades, esto con la intención de comenzar su campaña para ser candidato presidencial en 2018.

Cuando el gobernador de Nuevo León iba a comenzar su discurso esta mañana en el MAZ, miembros de su equipo pidieron a reporteros -a los que habían invitado- a que salieran del inmueble y que no grabaran nada. Luego de alrededor de 30 minutos, personas de comunicación social del municipio dijo que podían regresar tras instrucciones del alcalde, Pablo Lemus.

Sobre el papel de los medios y su actitud ante ellos, el gobernador de Nuevo León mencionó que estos pueden publicar lo que quieran. "Pero también los medios a empezar a dar el derecho de réplica, y nos la dan después, y en un pedacito, pero así dice la ley, que deben darte el derecho de réplica en el mismo lugar, con el mismo tiempo, y la misma proporción de la nota publicada y ningún medio hace eso, hoy es tiempo de que los medios de comunicación también acepten la réplica".

Acerca de quién pagó la publicidad en las revistas, Rodríguez Calderón respondió. "No es que la hayan pagado, no tiene que ser que alguien la pagó, mira, cuando a mí me informa el tesorero de esta revista que también publicó y potenció publicidad por Moreno Valle y muchos otros, no soy afecto a pagar publicidad, entonces yo dije adelante, si alguien la pagó o no la pagó, lo importante es que el gobierno no pagó nada, y esto es importante porque potenció a Nuevo León y no a Jaime, la revista publica los resultados financieros que tiene el gobierno".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ