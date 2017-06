Asesinato de Federales en Veracruz no quedará impune: Sales

El comisionado expresó su indignación por el homicidio de Castagné Velasco y Peña Cárdenas; prometió justicia

CIUDAD DE MÉXICO (26/JUN/2017).- El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, aseguró que la muerte de los dos agentes de la Policía Federal en Veracruz no quedará impune y los responsables serán procesados y sancionados.

Durante la ceremonia de honor realizada en memoria de los agentes Juan Camilo Castagné Velasco, comisario de la División de Seguridad Regional y el inspector José Rigoberto Peña Cárdenas, el comisionado expresó su indignación por el asesinato de los federales y prometió justicia a los familiares de los caídos.

"Vamos a capturar a los homicidas y nos vamos asegurar de que se les procese y de que se les sancione. Nuestra obligación es honrar a los compañeros caídos, a nuestros compañeros caídos en el cumplimiento del deber con apego a la ley, a la ley que da sentido a nuestro trabajo.

"Su cumplimiento es lo que nos distingue, lo que enaltece nuestra labor, lo que nos hace policías, y es también lo que debe impulsarnos a no flaquear hasta que quienes asesinan sean juzgados por sus delitos", dijo el Comisionado.

En el mensaje emitido frente al monumento al Policía Federal Caído, en el Centro de Mando de Iztapalapa, Sales Heredia, calificó el ataque como una agresión al país y advirtió que estos hechos impulsan a la corporación a su cargo a poner mayor esfuerzo.

"Esto no fue un ataque a dos personas, a dos policías; si no una agresión contra México y los ciudadanos honestos, contra los mexicanos valiosos. No nos vamos a detener, estamos de pie, seguiremos de pie, cumpliendo estrictamente con nuestro deber, con las leyes que honramos día a día con nuestro trabajo; México no merece menos que eso", dijo.

Frente al cuerpo del inspector Peña Cárdenas, quien se desempeñaba como titular de la Estación Veracruz, Renato Sales, aseguró que los federales caídos eran dos elementos intachables, que deben servir de inspiración a todos los elementos de la CNS.

El comisionado ofreció toda la solidaridad y respaldo de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal.

El comisionado y altos mandos de la Policía Federal montaron guardia de honor y tras efectuar el pase de lista ejecutaron una salva de fusilería en honor del elemento.

Los familiares de Rigoberto Peña recibieron una bandera de México como símbolo de agradecimiento al inspector por haber ofrendado su vida en el cumplimiento de deber.