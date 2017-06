López Obrador descarta alianzas con PAN y PRD para 2018

El líder de Morena dijo que sólo harán alianza con el PT y acuerdos con militantes en plazas públicas

AGUASCALIENTES, AGS. (25/JUN/2017).- Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier alianza con el PRD y el PAN luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido del Sol Azteca aprobara la construcción de un Frente Amplio Opositor hacia las elecciones de 2018, que incluiría a Morena y al blanquiazul.

El aspirante presidencial puntualizó que no hará acuerdos ni con el PRD, ni con el PAN ni con el PRI, que tienen consolidada esa alianza desde hace mucho tiempo, desde el Pacto por México, que no es más que "Pacto Contra México. Es lo mismo, son partidos al servicio de la mafia del poder".

En entrevista, el tabasqueño dijo que el pasado 11 de junio, en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena se aprobó ir con el Partido del Trabajo y hacer acuerdos de unidad con militantes del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano en las plazas públicas.

"Nosotros no vamos a hacer acuerdos con el PRD, ni con el PAN, ni con el PRI; no vamos a hacer acuerdos con esos partidos que son corresponsables de la tragedia nacional", aseveró.

Este domingo, el líder nacional de Morena firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en esta capital, con representantes empresariales, de obreros, campesinos, comerciantes, abogados y deportistas.

En la Plaza Patria destacó que la alternancia es un truco que tienen los de la mafia en el poder: "Ya ustedes han probado lo que se llama la alternancia, ha estado el PRI en el gobierno, y el PAN, luego el PRI, de nuevo el PAN, y sigue lo mismo; en realidad no hay un cambio".

Dijo que los que se creen amos y señores, usan un partido u otro de acuerdo a lo que les conviene para mantener el mismo régimen corrupto; eso se llama "gatopardismo", consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.

Dijo que los que mandan en el país, a los que llamó los integrantes de la mafia en el poder, tienen secuestrado al gobierno, tienen el control de todas las instituciones, tienen también el control de la mayoría de los medios de información, y así administran la ignorancia en el país, y también son dueños de los partidos políticos, con excepción de Morena.

Destacó que "a los de la mafia en el poder cuando se les va cayendo el PRI como ahora, levantan las manos. Cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI y así quieren seguir engañando eternamente".

A Morena "son bienvenidos el pueblo y los militantes de todos los partidos, que se unen con el propósito de transformar al país, porque el problema está arriba, no abajo, no ganamos nada con pelearnos aquí en Aguascalientes con nuestros vecinos".

Después de que el diario The New York Times informara el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos por parte del gobierno en México, López Obrador dijo que "lleva mucho tiempo siendo espiado, años, desde que estamos luchando".

"La Marina tiene su sistema de inteligencia, el Ejército tiene sistema de inteligencia, le llaman Inteligencia Militar; la Procuraduría (General de la República) también, Gobernación también; o sea, si lo que sobran son golondrinas en el alambre".

Pero dijo que se va a terminar el espionaje político, con el triunfo de Morena va a desaparecer la oficina de Gobernación, el CISEN, que tienen para espiar a opositores, activistas y periodistas.

Después de que el ex presidente Vicente Fox advirtiera que trabajará para evitar que López Obrador llegue a Los Pinos, el líder nacional de Morena desestimó la postura del ex mandatario. "Vicente Fox es un traidor a la democracia, no hay que hacerle caso, es un mercenario, él se vende, se alquila a los de la mafia del poder", matizó.

Precisó que la mafia de los narcos es la misma mafia que está en el poder. "Los huachicoleros mayores son los de Los Pinos", acotó.

Durante la firma del Acuerdo de Unidad, dijo que la transformación del País no es asunto de un solo hombre, se requiere de la unidad y participación de todo un pueblo, independientemente de la clase social a la que se pertenece o sector económico.

Anticipó que el 3 de septiembre próximo en la Ciudad de México habrá un Acuerdo de Unidad Nacional para que aquellos quienes no han firmado lo puedan hacer y detalló que sólo faltan signar los acuerdos Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora. Este domingo por la tarde lo firmaría en Guanajuato.

López Obrador dijo confiar en las encuestas que se han publicado en EL UNIVERSAL, que lo colocan por encima de otros aspirantes a la Presidencia de la Republica. "Sí, estamos 10 puntos arriba" y "lo siento", la gente quiere el cambio.