Veracruz ofrece recompensa por asesinos de mando de la PF

Ofrecen un millón de pesos por cada uno de los responsables del homicidio

CIUDAD DE MÉXICO (25/JUN/2017).- El gobierno de Veracruz dio a conocer los rostros de las cuatro personas involucradas en el asesinato del Comisionado de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné y de un Inspector General de la misma corporación; y ofreció un recompensa de un millón de pesos.

El gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, reconoció que ayer sábado fue un día "triste" para Veracruz por el número de asesinatos cometidos por la delincuencia organizada, entre ellos uno ocurrido en Coatzacoalcos donde pereció una familia (dos adultos y cuatro niños) y el alto mando policial.

"Un millón de pesos por recompensa por cada uno de ellos, pedimos a la ciudadanía que nos ayude a localizarlos", dijo en conferencia de prensa el Ejecutivo Estatal, quien se hizo acompañar por mandos militares y navales.

Luego de encabezar una reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, mostró videos donde aparecieron los cuatro sujetos que participaron ayer sábado en la ejecución del mando federal en la ciudad de Cardel, del municipio de La Antigua.

"Le dimos rostro a la delincuencia y le vamos a seguir dando rostro, vamos contra ellos, no permitiremos que sus actos de violencia limiten los actos del Estado", afirmó.

Yunes envío un sentido pésame a la familia de Camilo Castagné, se comprometió a honrar su nombre combatiendo a los delincuentes y estar cerca de su familia todo el tiempo.

Destacó que en menos de 24 horas lograron avances importantes gracias a la colaboración de la ciudadanía, por lo que presentó videos editados de los sicarios, su rostro y anunció la recompensa de un millón de pesos por cada uno de ellos.

Al mismo tiempo, reconoció que el sábado fue de los más tristes en Veracruz por el número de ataques y asesinatos atribuidos a la delincuencia organizada.

"Ayer un día triste para Veracruz un número importante de crímenes cometidos por la delincuencia organizada que lastimaron la vida de los veracruzanos, como Coatzacoalcos donde la brutalidad y vileza de estas bandas llegó al extremo de ejecutar a cuatro niños y eso puede dar un dimensión de lo que enfrentamos, de la brutalidad, del salvajismo de este grupo de individuos que quieren apoderase de Veracruz", dijo.

Destacó que hay quienes plantean como solución que haga un pacto con la delincuencia, sin embargo dijo que en el fondo quieren que dejen la vida y bienes de más de ocho millón de veracruzanos en manos de delincuentes.

"A mí no me eligieron para pactar con la delincuencia organizada, me eligieron para garantizar paz y tranquilidad, ante estos hechos terribles como el de Coatzacoalcos, se han tomado decisiones importantes", expresó.

Informó que se designó a un Fiscal Especial para investigar el crimen de los seis integrantes de la familia (cuatro niños, entre ellos), pero adelantó que las primeras indagatorias revelaron que el padre de familia, un taxista, presuntamente estaría involucrado en un hecho delictivo ocurrido el viernes.

"Hay elementos que nos pueden llevar a conclusiones y actuar contra responsables y hay elementos que nos podrían llevar a vincular al padre con un evento delictivo sucedido el día anterior, pero no queremos adelantar hechos", afirmó.

Reconoció que se comprometió, en campaña, a mejorar las condiciones de seguridad en un plazo de seis meses, pero no lo ha logrado –dijo- debido a condiciones de carácter nacional.

"Me comprometí y es cierto que en seis meses tendríamos mejores resultados, hay elementos de carácter nacional que han afectado a nuestro país, que afectaron también a Veracruz y han llevado que en las últimas semanas la situación se haya complicado, sin embargo hemos pegado muy fuerte a la delincuencia y eso ha provocado una reacción violenta".

Nuevamente culpó de lo que sucede en Veracruz a gobiernos pasados que –insistió- le abrieron la puerta a la delincuencia y pactaron con ellos.

"Vamos a seguir con esta batalla, no vamos dar un paso atrás, y si nos amenazan y actúan en contra de nuestra vida, integridad y nos quieren atemorizar es porque hemos afectado sus interés, porque hemos delimitado su actividad delictiva".