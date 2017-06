Peña Nieto asiste a boda de Eruviel Ávila

Cerca de 600 invitados asistieron a la celebración; el Mandatario llegó a las 20:35 horas al sitio

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO (24/JUN/2017).- El gobernador Eruviel Ávila Villegas contrajo matrimonio con María Irene Dipp, ante unos 600 invitados a la ceremonia, realizada en la Ex Hacienda de Santa Mónica, ubicada en este municipio.

La boda religiosa inició a las 18:00 horas y concluyó una hora después, oficiada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla.

El acceso a la ex Hacienda de Santa Mónica fue por calle Ignacio Manuel Altamirano, donde se implementó un operativo de seguridad.

El Presidente Enrique Peña Nieto llegó a las 20:35 horas al sitio.

La calle Ignacio Manuel Altamirano se convirtió en pasarela de camionetas Suburban, Infinity QX56, Denali, Tahoe, Yukon, Traverse, Patriot, Escalade y Grand Cherokee, y automóviles Mercedes Benz, Porsche y Audi, entre otros.

De los vehículos descendieron personajes de la política como los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; Marina, Vidal Francisco Soberón; Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Salud, José Narro Robles; del Medio Ambiente, Rafael Pachiano, y Hacienda, José Antonio Meade.

También fueron invitados José Antonio González Anaya, director de Pemex; Alfredo del Mazo Maza, ex candidato del PRI al gobierno del Estado de México; Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal, y Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación y ex gobernador mexiquense; César Camacho Quiroz, diputado federal y ex gobernador del Estado de México; Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán, y Claudia Ruiz Massieu, secretaría general del PRI, entre otros.

También asistieron el actor Sergio Corona, la conductora Laura Bozzo y la actriz Gaby Rivero, entre otros invitados de la farándula.

Unos 600 invitados fueron recibidos en la Ex Hacienda de Santa Mónica, que data del siglo XVI.