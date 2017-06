Duarte no acude a audiencia de proceso en su contra

La nueva cita es el próximo martes 27 de junio a las 09:00 horas

CIUDAD DE MÉXICO (24/JUN/2017).- El día de ayer, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, estaba citado para realizar la audiencia inicial en su contra, misma a la que no acudió.

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) señaló que además estaban citados siete funcionarios de su administración y dirigentes partidistas por delito de peculado electoral.

Los implicados son el ex secretario de Hacienda, ex director general de Egresos, ex director general de Administración, secretario de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional, ex director de Programación y Control de pagos, y el ex director de Recursos Humanos.

Los siete ex funcionarios solicitaron al juez la ampliación del plazo para declarar, con lo que la nueva cita es el próximo martes 27 de junio a las 09:00 horas.

Mediante un comunicado, el organismo señaló que el juez le solicitó ampliar la información sobre el ex gobernador para así valorar la solicitud que le hizo sobre una orden de aprehensión.

La Fiscalía añadió que dicha información será entregada en breve, con el objetivo de obtener la orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal de Chihuahua.