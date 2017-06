Exigen investigación internacional sobre espionaje

Periodistas señalan que la impunidad los pone en riesgo y que la PGR no goza de credibilidad

CIUDAD DE MÉXICO (23/JUN/2017).- Periodistas, defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de libertad de expresión y activistas exigieron una investigación internacional por el uso del programa "Pegasus" que habrían utilizado dependencias del gobierno federal para espionaje.

En un acto simbólico en el que se entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser investigados, el grupo de manifestantes dijo que no será creíble la investigación cuando la propia PGR fue una de las dependencias que compró el programa.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) mencionó que la impunidad los pone en riesgo y que la PGR no goza de credibilidad por lo que llamó a que sean instancias internacionales las que tomen la investigación.

"Nos sentimos agraviados por el espionaje que distintas organizaciones del gobierno están haciendo y eso nos preocupa. Todos los que estamos aquí sentimos que es una amenaza en contra de nuestra actividad y trabajo de documentar violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y exigir resultados a las instituciones" señaló.

En la reja de la entrada de la PGR, donde levantaron las manos en señal de entrega, el defensor de derechos humanos aseguró que se está experimentando el uso político de la justicia, de la seguridad, para controlar o reprimir a todos los que tienen postura crítica y de cuestionamiento al gobierno.

"Venimos a entregarnos, si es que las instituciones nos están investigando, venimos a entregarnos", enfatizó.

El ex diputado perredista, Fernando Belaunzarán, mencionó que es necesario la intervención de peritos internacionales para que sean ellos los que investiguen los actos de espionaje y no la PGR "porque no tendrá credibilidad".

Mientras que Denise Dresser, politólogo y escritora, hizo un llamado por una investigación autónoma.

"Esperamos una investigación independiente, internacional, limpia, autónoma y creíble, cosa que el Estado mexicano no podrá hacer por su propia cuenta porque la investigación estaría a cargo de una entidad que mandó comprar programa", dijo.

De acuerdo con la publicación, se han registrado 88 mensajes con enlaces para el posible espionaje que incluye a periodistas y defensores de los derechos humanos, por lo que la PGR inició una carpeta de investigación por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Entre los que habrían recibido un mensaje SMS para la instalación del software están Stephanie Brewer y Santiago Aguirre del Centro ProDH; Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya se pronunció y solicitó medicas cautelares además de hacer un llamado a las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se abstengan de utilizar sistemas de espionaje si es que los adquirieron; y si es el caso, no utilizar la información que hayan obtenido.