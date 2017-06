Luego no chillen porque los matan: funcionario de Chihuahua

El panista fue cesado de su cargo tras hacer una publicación en Facebook donde ofendió al gremio periodístico

CIUDAD DE MÉXICO (23/JUN/2017).- El panista de Chihuahua, Sergio Escobedo, quien es secretario particular de la síndica de Meoqui, Elsa García, arremetió contra los medios de comunicación del estado y periodistas, a quien dijo que "vomita" y que "no chillen porque luego los matan".

"Vomito a todos los medios de comunicación del estado de chihuahua (sic), reporteros, periodistas, medios digistales (sic), prensa escrita están al servicio del pri. Publicando mentiras de funcionarios panistas para quemarlos. Porque no publican mentiras de su chingada madre. Lo bueno que ya existen las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan", escribió el funcionario en su Facebook.

Pero al ser criticado en esa plataforma, la sindicatura de Meoqui, encabezada por Elsa García, informó que Escobedo fue cesado de su cargo.

La cuenta de Facebook de Escobedo ya ha sido desactivada.