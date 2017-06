Piden en Congreso que Peña Nieto se pronuncie sobre espionaje

La oposición propuso diversas alternativas para actuar respecto al escándalo, entre ellas instalar una fiscalía especial para el tema

CIUDAD DE MÉXICO (21/JUN/2017).- Legisladores de oposición reprocharon que el Presidente Enrique Peña Nieto, hasta el momento no haya emitido alguna declaración sobre el espionaje a periodistas y activistas que reportó el diario estadounidense "The New York Times", un escándalo que generó un debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ante las posturas de PAN, PT, Morena, PRD, que acusaron al Gobierno Federal de haber espiado a sus críticos, diputados y senadores del PRI y PVEM deploraron que la oposición hubiera asumido el papel de ministerio público y juez, sobre hechos que ya investiga la Procuraduría General de la República (PGR).

La oposición propuso diversas alternativas para actuar respecto del escándalo por espionaje que se abrió esta semana: el senador Miguel Barbosa Huerta (PT) instó a que se integrara una fiscalía especial para el tema de la violación de la privacidad de periodistas y activistas; los panistas requirieron una comisión legislativa.

Barbosa pidió que ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión asistan los secretarios de Gobernación y Defensa Nacional, así como el procurador General, y el titular del Cisen.

Mariana Gómez del Campo (PAN) dijo que en este asunto delicado que compromete el estatus de la democracia y que apunta a una regresión autoritaria, "demando que declare el presidente Enrique Peña Nieto, y que vengan al pleno de la Comisión Permanente los titulares de Gobernación, la Defensa Nacional y de la PGR".

Graciela Ortiz (PRI) destacó que en la información del periódico estadounidense no se presentan pruebas de que haya habido actos de espionaje, y consideró "poco ético" que se haya señalado que "todos creen que es el gobierno (el que espía)". Y así, subrayó que "es indignante que un medio internacional utilice las creencias para aseverar algo".

La diputada Lía Limón García (PVEM) dio cuenta de que la PGR lleva a cabo investigaciones sobre el asunto del espionaje de modo que se establezca con qué equipos de llevó a cabo la intromisión ilegal, a qué números telefónicos, y rechazó que se realicen condenas y conclusiones anticipadas.

Dolores Padierna Luna, coordinadora de los senadores del PRD, dijo que si el caso es que desde el gobierno no espían con el programa Pegasus, entonces son otros quienes realizan esas acciones y por lo tanto, el gobierno es responsable de la situación, ya que es el adquiriente del malware utilizado. "Estamos en una crisis de Estado", afirmó.

El diputado Emilio Salazar (PVEM) aseveró que el gobierno respeta a los periodistas críticos y a los activistas que realizan actividades en el país, y en ese sentido, no los espía, aunque hay hackers que faciliten a todos haber espiado.

Salazar llamó la atención en el hecho de que en los medios de comunicación se difunden mensajes que derivan de una intromisión ilegal y pidió que se haga la reflexión de lo que implica publicar grabaciones obtenidas de actividades de espionaje y que se elaboran contra la ley y para causar daño a alguien.

Héctor Larios (PAN) dijo que la revelación de "The New York Times" es espionaje desde el poder, "pero no pasa nada", cuando en otros países ello implica que se investigue al mismo presidente. Emplazó, sin embargo, a que el secretario de Gobernación comparezca a nombre del ejecutivo federal.

Por Morena y PT, Miguel Barbosa dijo "que salga Enrique Peña a dar la posición de su gobierno".

Luego de los posicionamientos y un intercambio de señalamientos entre oradores, concluyó el tratamiento del tema del espionaje, sin que se hubiera acodado llegar a conclusiones y a la toma de decisiones, lo cual será revisado en comisiones.