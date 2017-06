Detienen a ex diputado por recibir sobornos de César Duarte

Fernando Reyes es acusado de obtener un millón de pesos como soborno del ex gobernador de Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (21/JUN/2017).- El ex diputado Fernando Reyes, fue detenido este miércoles, quien es acusado de haber recibido un millón de pesos como soborno del ex gobernador César Duarte a cambio de aprobar un endeudamiento por seis mil millones de pesos, a dos meses de que terminara la administración del priista. Además de recibir pagos ilegales por medio de una empresa "fantasma" a cambio de realizar operación política a favor del ex gobernador.

La Fiscalía confirmó el pasado lunes que investigaba a 22 diputados por haber aceptado el mencionado soborno, luego de que un testigo protegido revelara que Duarte entregó un millón de pesos a cada uno para conseguir el voto a favor de la contratación de deuda en julio del año pasado.

Se informó que fue solicitado un reporte de las transacciones y movimientos financieros de cada uno de los legisladores a la Comisión Nacional Bancaria y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de conocer si los depósitos corresponden a sus ingresos oficiales.

Este día, en breve declaración, el fiscal general, César Augusto Peniche, dijo que el ex diputado creó la empresa Bildung Consultoría Organizacional, la cual supuestamente impartía cursos de capacitación al gobierno de Duarte, los cuales no se realizaban pero eran cobrados en por lo menos tres millones de pesos al año. Ese dinero era el pago a Reyes para votar a favor iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo ante el Congreso, y por la aprobación de Cuentas Públicas de la administración estatal.

Reyes fue integrante de la legislatura 2013-2016 por parte del Partido Movimiento Ciudadano, sin embargo fuentes políticas lo relacionaron en todo momento con el PRI durante su ejercicio en el Congreso.

Según la primera información, el ex legislador fue aprehendido cuando salía de un club deportivo al que asiste todas las mañanas a hacer ejercicio.