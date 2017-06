La Conago rechaza uso de técnicas de espionaje en México

Miguel Ángel Mancera manifestó que la práctica es ilegal en cualquier país y territorio, además de no tener justificación

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2017).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresó su "enérgico rechazo" al uso de técnicas de espionaje para intimidar o para cualquier otro fin.

El jefe de Gobierno afirmó que esta práctica es ilegal en cualquier país y en cualquier territorio y, por supuesto, en México.

Mancera Espinosa aseguró que esta práctica, revelada en una investigación del diario de Estados Unidos "The Washington Post", "resulta ilegal y no tiene ninguna justificación, no puede coartarse la defensa de los derechos humanos, ni el ejercicio de libertad de prensa".

Durante la firma histórica del Acuerdo Marco entre la Conago y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el mandatario capitalino dijo que "los gobiernos debemos trabajar para erradicar situaciones de riesgo en el ejercicio de cualquier derecho".

El jefe de Gobierno firmó como testigo de honor el Acuerdo Marco de Cooperación con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Como parte del 47 Periodo Ordinario de Sesiones de la OEA, el mandatario capitalino y la gobernadora del estado de Sonora y coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, Claudia Pavlovich Arellano, suscribieron el convenio con la finalidad de sumar esfuerzos con los jefes de Estado del continente.

A través de un comunicado, el organismo explicó que el objetivo de este acuerdo es impulsar convenios en materia de derechos humanos, seguridad, gobernabilidad, democracia, educación, infancia, juventud, equidad social, desarrollo económico, competitividad, gestión de desastres y riesgos.

En la ceremonia de la firma del Acuerdo Marco estuvieron presentes el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.