Ante violencia en México, mueren seis mujeres al día: Inmujeres

De acuerdo al estudio ‘Asesinato de mujeres en México’, se contabilizan 28 mil 175 feminicidios en los últimos 16 años

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2017).- En México la violencia contra niñas y mujeres cobra seis víctimas cada 24 horas, es decir, un promedio de dos mil mujeres al año, según estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Sin embargo, las cifras no son claras en México, en el Día Internacional de la Mujer, otra estadística refiere que son cinco las mujeres que en promedio pierden la vida a diario y mil 848 homicidios en promedio al año, según el estudio Asesinato de mujeres en México, del Instituto Belisario Domínguez, que contabiliza 28 mil 175 mujeres asesinadas en los últimos 16 años.

El Inmujeres señala que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por la cual, a diario, miles de mujeres son objeto de esta violencia. La discriminación y la violencia contra las mujeres es una de las formas más dramáticas de la desigualdad, que traspasa las fronteras de los países y afecta a miles de mujeres en el mundo.

Con la finalidad de poner un alto a este incremento, algunos consejos hechos por Inmujeres para evitar la violencia hacia las mujeres y verificar si alguna de las situaciones siguientes suceden en tu relación de pareja:

-Quiere controlar con detalle lo que haces en los tiempos que no pasan juntos.

-Quiere decidir de cualquier manera cómo has de vestirte, pensar o comportarte.

- Te prohíbe hacer varias cosas o relacionarte con algunas personas.

-Se enoja súbitamente y te hace sentir responsable o culpable de todo lo malo que le sucede.

-Se apropia de tus cosas (dinero, objetos).

-No respeta tu intimidad, no reconoce tus cualidades y únicamente tus defectos.

-Te ha tratado con crueldad

-Muestra celos continuamente y te acusa de infidelidad.

-Critica las costumbres y las tradiciones de tu familia y te ha obligado o presionado para tener relaciones sexuales.

-Te obliga a tener relaciones sexuales sin protección.

-Siempre quiere tener la razón.

-Te ha dado un empujón, un golpe o una bofetada alguna vez. Te insulta, se burla de ti o te descalifica públicamente. Se enoja, te sientes mal y no puedes decirle nada.

-Cuando se enoja mucho contigo, piensas que podría pegarte. -Cuando discuten, tienes miedo.

-Cuando no quieres hacer algo que él te pide, sientes que no puedes negarte y no sabes cómo decírselo.

-Cuando has pensado en dejar la relación, piensas que nunca serás feliz y temes por su reacción.

Algunas de estas situaciones podrían parecer normales, pero pueden ser peligrosas si se repiten a menudo y son más intensas cada vez.

-Busca orientación con personas que conocen el tema (instancias estatales de la mujeres u organizaciones de la sociedad civil).

-Busca servicios especializados de ayuda, acude al que te parezca la mejor opción.

El Instituto Nacional de las Mujeres indica que si no recibes el apoyo que necesitas al primer intento, no desistas, búscalo en otro lugar o con otra persona. El organismo señala que se tiene que tener presente que los problemas no se resuelven con el tiempo, por el contrario, pueden agravarse.