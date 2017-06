Acusado de ataque a familia en México-Puebla exige disculpa

Señala que sin mayor sustento fue detenido el 16 de mayo por elementos de la PGR, quienes lo habrían amenazado con matarlo

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2017).- Luego de ser liberado por autoridades federales, quienes lo inculparon de asesinar a un menor y violar a dos mujeres en la autopista México-Puebla, Orlando Xolalpa Sánchez exigió una disculpa por el daño moral que le causaron.

En una rueda de prensa organizada por la Red de Defensa de Derechos Humanos de Puebla, Xolalpa Sánchez, oriundo de la comunidad de Moyotzingo, exigió la disculpa para limpiar su nombre, al argumentar que, sin mayor sustento fue detenido el 16 de mayo pasado por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes, aseguró, amenazaron con matarlo e incluso, "me dispararon cerca de la oreja y me golpearon; también ellos fueron los que me pusieron ´El Chivo´".

Incluso, narró, en el penal de San Miguel, ubicado en el sur poniente de la capital poblana, fue víctima de maltrato y violación a sus derechos humanos lo cual deterioró su salud, debido a que padece cirrosis hepática.

"Es una cárcel y qué se puede esperar uno allá; incluso cuando me llevaban al hospital hasta me esposaban de manos a pies y me apretaban feo que hasta se me dormían mis manos; me esposaban a la cama; yo estaba enfermo, cuando me daban ganas de ir al baño no me dejaban, el doctor me recomendó que pasara yo al baño porque ese es parte de mi tratamiento, que no me aguantará, yo les platicaba a los custodios, pero me decían 'espérate a que venga mi compañero', pasaban hasta dos horas, yo me aguantaba y hasta me dolía el estómago", narró Xolapa Sánchez, quien recientemente cumplió 36 años.

Finalmente, denunció que, a pesar de su estado de salud, fue obligado a hacer trabajos pesados al grado de caer en coma por tres días.

Por ello, advirtió que sus abogados defensores consideran la preparación de una contrademanda contra la PGR y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Sin embargo, reveló que aún enfrenta un proceso judicial, bajo la carpeta de investigación 389/2017 por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de matanfetaminas, los cuales dijo, fueron "sembrados" por la Policía Federal durante la detención.