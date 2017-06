Espionaje, puerta para otras atrocidades: Carlos Loret

El periodista analiza si procederá legalmente o no contra quien resulte responsable del espionaje ilegal del que fue objeto

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUN/2017).- El periodista Carlos Loret analiza si procederá legalmente o no contra quien resulte responsable del espionaje ilegal del que fue objeto, junto con otras 14 personas, entre ellas activistas y defensores de derechos humanos.

"Parecería que frente a los crímenes de periodistas hablar de espionaje es poca cosa, pero me parece que el espionaje es la puerta de entrada para que se cometan atrocidades peores, que si uno permite impunidad en el espionaje entonces ¿qué sigue? sigue censurar, despedir. La verdad es que hay que detener el espionaje por eso me he sumado a este asunto", afirmó el colaborador de El Universal, Televisa y Radio Fórmula en entrevista telefónica.

Agregó: "Estoy en coordinación con la Red en Defensa de los Derechos Digitales y con Artículo 19 y estamos justamente evaluando qué es lo que más conviene. Digamos que todavía no lo tenemos definido, pero por supuesto que me reservo el derecho de hacerlo".

Este lunes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, que acarrea una pena de entre seis y 12 años de prisión, y acceso ilícito a sistemas.

Estas acciones se realizaron a través del malware Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group, de información emitida durante la presentación del estudio "#GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México".

Durante la presentación del informe, Carlos Loret a través de un videomensaje explicó que inicialmente declinó la invitación porque en comparación con los asesinatos a periodistas pensó que el tema del espionaje parecía menor. "No lo es, ni siquiera en un contexto tan violento. Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos, la intimidación, la censura, los despidos. La impunidad que favorece que nada de esto se investigue. Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables, quieren que sepamos que saben de nuestros hijos, hijas, privadas y laborales. Todo va a lo mismo, buscar intimidación, censura".

En el caso de que el gobierno federal convocara a una reunión para dialogar con los afectados, Carlos Loret comentó que "veremos en qué condiciones, si nada más es para hacer como que están haciendo algo, la verdad no estoy interesado. A título personal tendría que ver qué tipo de planteamiento es".

Al ser cuestionado, sobre si familiares o su círculo fue intervenido como ocurrió con el hijo de la periodista Carmen Aristegui, el comunicador refirió que no.

Sobre si los periodistas cuentan con seguridad digital en el país, Carlos Loret comentó: "No, siento que si desafortunadamente no tenemos ni siquiera protección física, mucho menos protección digital. Me parece que a la sociedad en general le hace falta crear conciencia, sobre todo la conectividad permanente nos ha vuelto más vulnerables en términos de privacidad".