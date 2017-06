Mitad del país, con algún grado de sequía, alerta académico

El especialista asegura que de 1950 a la fecha el fenómeno crece 30 a 35 veces más rápido

CIUDAD DE MÉXICO (17/JUN/2017).- En México el 50% del territorio presenta sequía en diferente grado y actualmente, 450 municipios de 19 estados sufren por ese fenómeno, siendo los más afectados los estados de Oaxaca, Sonora, Chihuahua y Zacatecas, informó José Luis Luna Montoya, titular del Laboratorio de Suelos del Colegio de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En marcos del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el académico aseguró que de 1950 a la fecha, el fenómeno de la desertificación crece 30 a 35 veces más rápido de lo que lo hizo históricamente en siglos anteriores.

"Éste es un indicador tan importante como el de la contaminación ambiental. Lo que hoy se tiene es pérdida de suelos agrícolas por la desertificación, que ocurre por la degradación del suelo (la pérdida de materia orgánica y de nutrientes) y la falta de agua, pues sin ésta no hay agricultura", resaltó.

El investigador señaló que sin cobertura vegetal no hay vida, puesto que con suelos erosionados las plantas no crecen y los alimentos no se producen. Además que los ecosistemas se afectan, a veces hasta un punto de no retorno, afirmó.

El profesor de la máxima casa de estudios del país aconsejo que para detener y revertir la degradación de la tierra sea necesario regresar a técnicas tradicionales de agricultura, no usar fertilizantes químicos y descansar al suelo entre siembras.