A proceso, exfuncionaria de Chihuahua acusada de desviar 246 MDP

El delito consistió en la contratación de cursos, capacitaciones y talleres a empresas que simularon la prestación de servicios

CIUDAD DE MÉXICO (15/JUN/2017).- La Fiscalía de Chihuahua informó que acreditó que una ex funcionaria de Educación durante la administración de César Duarte participó en un desvío de hasta 246 millones de pesos.

En un comunicado, la dependencia refirió que durante una audiencia, la juez vinculó a proceso a Karla Areli "N" por presunto desvío de recursos y fijó un plazo de cuatro meses para que concluyan las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía, Karla Areli fue directora administrativa de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, y en ese cargo autorizó cuatro contratos por 246 millones de pesos a empresas "que simularon la prestación de servicios y la adquisición de un software para la dependencia".

La mujer "en calidad de coautora, firmó las actas de adjudicación directa y autorizó los pagos que generaron el desvío de los recursos del erario".

Por esos delitos, recuerda la fiscalía, "actualmente se encuentran vinculados a proceso bajo medidas cautelares de prisión preventiva, Ricardo Y. H, ex Secretario de Educación Cultura y Deporte, Gerardo V. M., ex director general de Administración de la Secretaria de Hacienda y Antonio T. G., ex Director de Adquisiciones".

Según las investigaciones de la fiscalía, estos imputados "participaron en el diseño y ejecución del delito que consistió en la contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software" para realizar el desvío.

Los cuatro contratos fueron autorizados los días 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2016, y los pagos se realizaron el 6 de abril de 2016, de acuerdo con la investigación ministerial.