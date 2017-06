José Narro esperará tiempos para 2018

El secretario de Salud no descartó competir por una candidatura presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUN/2017).- El secretario de Salud federal, José Narro, no descartó este lunes competir por una candidatura presidencial, aunque dijo que habrá de esperar tiempos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, afirmó que su decisión está tomada, y es esperar los tiempos, además de cumplir la tarea que tiene asignada, que es la titularidad de la Secretaría de Salud.

"¿No ha desechado nada?", preguntó López-Dóriga.

"No, todavía no llega el momento", respondió Narro.

Afirmó además que tiene un compromiso con la sociedad y con el Presidente, "y no quiero fallar, no quiero fallar en la tarea por el bien de la salud pública, y a quien me ha dado la confianza", dijo.