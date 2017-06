El PAN alista expulsión de diputado de SLP exhibido en video

Enrique Flores ya presentó su renuncia a la coordinación de la bancada del blanquiazul ante el escándalo que lo ha envuelto

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ (13/JUN/2017).- El diputado Enrique Flores Flores renunció a la coordinación del grupo parlamentario del PAN y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de San Luis Potosí, tras el escándalo que provocó un video que exhibe una presunta red de corrupción en el que aparece y menciona a legisladores del PRI, PVEM y PRD.

Enrique Flores anunció que deja la coordinación de la bancada del blanquiazul, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes los diputados panistas Enrique Díaz Salinas, Héctor Mendizábal y Mariano Niño.

El legislador Flores, quien enfrenta un proceso al interior del PAN estatal por indisciplina, y ahora en la Comisión Anticorrupción del CEN a causa del video, afirmó que derivado de la situación ventilada se separa de la coordinación de la bancada por convicción personal.

Explicó que deja el cargo para atender y demostrarles a todas aquellas personas que han denunciado de forma errónea y falsa actos de corrupción en su contra.

Este lunes se difundió un video en el que aparece el diputado Enrique Flores pidiendo dinero a un alcalde para limpiar irregularidades en las cuentas públicas y relaciona a otros de sus homólogos en "moches" a ediles.

Flores Flores aseguró que no se ha cometido ningún acto de corrupción: "No tengo nada que esconder, tengo las manos limpias, estoy conforme con el trabajo que dignamente me he esforzado hacer como diputado local".

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN informó que la Comisión Permanente de San Luis Potosí votó a favor de iniciar el proceso de expulsión del partido al diputado local Enrique Flores Flores.

Esto, luego de que el legislador fuera exhibido en un video cometiendo "conductas indebidas", por lo que el caso ya fue turnado a la Comisión Anticorrupción, presidida por el ex presidente nacional panista, Luis Felipe Bravo Mena.

Por lo anterior, Acción Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la ética pública y el combate a la corrupción, tal como se informó desde que se dio a conocer el video en donde se ve al legislador afirmar que forma parte de una red que pide "moche" a los alcaldes.

"No se tolerará un solo acto de corrupción en nuestras filas", advirtió en un comunicado el CEN.