Político de Tlaxcala copia discurso de 'House of Cards'

El ex alcalde Miguel Ángel Covarrubias toma el papel de Frank Underwood para promocionarse

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, ex alcalde de San Damián Texoloc y ex director de Planeación del actual ayuntamiento de Tlaxcala, está dando de qué hablar en redes sociales tras copiar un discurso de Frank Underwood para promocionarse.

En el video publicado en su página de Facebook, Covarrubias aparece detrás de un escritorio, en la misma postura que el personaje principal de la serie de Netflix, 'House of Cards'.

"Dicen, que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande, una persona que no tema mirarte a los ojos y decir lo que piensa, creo en poner primero a la gente, creo en mejores leyes para los ciudadanos, creo en abrir puertas y romper paradigmas."

"¡Cuántas veces te han dicho que no puedes! Me han criticado y sin embargo me he ganado tu confianza, estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos", dice Covarrubias.

Sus palabras son prácticamente idénticas a las que pronuncia Frank Underwood en un video promocional de la serie publicado en enero del 2016. Incluso agregó subtítulos y la música que Covarrubias utiliza es la misma de la serie.

"Dicen que tenemos el gobierno que merecemos, el pasado nos trajo donde estamos ahora y el ahora es el comienzo de esta gran historia", concluye el video del político tlaxcalteca.

El político, quien ganó en Texoloc como candidato de Movimiento Ciudadano, dejó como alcaldesa a su madre, Maribel Cervantes Hernández, para irse al ayuntamiento de la capital del Estado; cargo que también abandonó para presumiblemente buscar un cargo de elección popular en 2018.

CLIC AQUÍ para ver el video de Miguel Ángel Covarrubias

CLIC AQUÍ para ver el video de Frank Underwwod

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA